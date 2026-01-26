Un plan de plantación de flores silvestres que comenzó cerca de las murallas históricas de York podría extenderse a otros lugares de la ciudad.

Las exhibiciones, que presentan especies nativas que florecen en diferentes épocas del año, se plantaron por primera vez en Station Rise y Foss Islands Road en 2024.

El ayuntamiento dijo que ahora hay discusiones sobre más plantaciones en Lord Mayor’s Walk, Nunnery Lane y Station Avenue.

Las propuestas para la ampliación de Walls in Bloom podrían aprobarse en una reunión el 27 de enero.

Las flores silvestres junto a la Torre Roja cerca de Foss Islands Road fueron sembradas por voluntarios de los grupos locales St Nick’s, Friends of York Walls y York Cares.

Un informe del consejo dijo que las exhibiciones mejoraron la biodiversidad y redujeron los costos de corte de césped, pero también requirieron voluntarios para mantenerlas, dijo el Servicio de Informes de Democracia Local .

La autoridad también dijo que estaba consciente de que había existido la percepción de que las áreas estaban siendo «descuidadas» mientras se preparaba el terreno para la plantación.

Antes de tomar una decisión se evaluarán la arqueología, la ecología y el aspecto visual de los nuevos sitios.

Los costos iniciales también tendrían que cubrirse con subvenciones y financiación externas y con cajas de donaciones ubicadas a lo largo de los muros, pero el presupuesto del consejo pagaría algunas señales y mejoras de acceso.

Se pedirá a las mismas organizaciones de voluntarios que sigan ayudando a crear y mantener las exhibiciones si se aprueban los planes de expansión, según el informe.

A pesar de la reacción negativa de los residentes y visitantes antes de que floreciera la exhibición de Station Rise, la concejala Jenny Kent, portavoz de medio ambiente del consejo, dijo en verano que las respuestas de los residentes y visitantes fueron «abrumadoramente positivas».