The Core , el primer álbum de larga duración de XG , encabeza la encuesta de música votada por los fanáticos de esta semana.

Los fanáticos de la música votaron en una encuesta publicada el viernes (23 de enero) en Billboard , eligiendo la nueva llegada del grupo vocal japonés como su nuevo lanzamiento favorito.

The Core llegó en una semana en la que también se vio nueva música de dos ex miembros de One Direction: Louis Tomlinson y Harry Styles, con lanzamientos en solitario por separado (un álbum para Tomlinson y un sencillo para Styles), además de Arctic Monkeys, Fred Again… y Young Thug, entre otros. XG finalmente se mantuvo firme a la cabeza, obteniendo más del 50% de los votos.

The Core es una colección muy esperada de XG, que su equipo describió en un comunicado de prensa como «una declaración artística decisiva» para el septeto japonés tras su lanzamiento. El nuevo sencillo del grupo (Jurin, Chisa, Hinata, Juria, Cocona, Maya y Harvey), perteneciente al álbum de 10 canciones, «Hypnotize», se estrenó el viernes con un video musical.

En una entrevista sobre XG en otoño, el productor ejecutivo JAKOPS (SIMON) le dijo a Billboard Japón que el objetivo con The Core era «crear el mejor disco del mundo».

XG pronto saldrá de gira para promocionar The Core , que comenzará a principios de febrero en Yokohama, Japón.

Entre los nuevos lanzamientos que siguen a The Core se encuentran el álbum How Did I Get Here? de Louis Tomlinson (con el 46% de los votos) y el sencillo «Aperture» de Harry Styles (con el 2% de los votos).

Vea los resultados finales de la encuesta de esta semana a continuación.