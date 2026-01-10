A los residentes de Tunbridge Wells se les ha dicho que pueden esperar interrupciones continuas en su suministro de agua hasta el martes.

A principios de esta semana, South East Water (SEW) reveló que el clima frío había provocado una «serie de roturas de tuberías de agua», dejando a 6.500 clientes de la zona sin ningún servicio.

Y, aunque esos suministros regresaron más tarde, la compañía dijo que la llegada de la tormenta Goretti el jueves había ralentizado la recarga de sus tanques de almacenamiento, lo que significa que la demanda todavía supera la oferta.

El viernes por la tarde, SEW agregó que, hasta que la red se estabilice, los clientes pueden esperar un flujo normal por las mañanas, pero no agua por las tardes ni durante las noches.

Un portavoz de SEW explicó que la tormenta había provocado «cortes en varias plantas de tratamiento de agua» y «problemas generalizados con la calidad del agua del río».

«Este no es el nivel de servicio que queremos brindar, pero creemos que es la forma más rápida de restablecer el suministro de agua a la normalidad», dijeron.

«Esperamos que los niveles se estabilicen el 13 de enero».

Los equipos de reparación de fugas también «siguen trabajando las 24 horas para arreglar las fugas y roturas que están afectando a la red».