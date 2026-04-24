BBC Sport ha anunciado que Football Focus llegará a su fin tras 52 años de emisión.

Lanzado en 1974, el programa de televisión de los sábados al mediodía ofrecía a los aficionados entrevistas, análisis e historias de todo el mundo del fútbol antes de los partidos del fin de semana.

Los cambios en los hábitos de la audiencia han propiciado un mayor uso de las plataformas digitales y del contenido bajo demanda para obtener el mismo contenido previo al partido.

Como resultado, las cifras de audiencia de la televisión lineal han disminuido gradualmente desde 2018.

La sección «Football Focus» se emitirá hasta el final de la temporada.

Alex Kay-Jelski, director de BBC Sport, declaró: «Football Focus ha sido un programa de enorme importancia en la historia de BBC Sport y ha desempeñado un papel clave a la hora de contar las historias del fútbol a generaciones de espectadores.»

«Esta decisión se tomó antes del anuncio de la BBC sobre los recortes generales de la semana pasada, lo que refleja el cambio constante en la forma en que el público interactúa con el fútbol y nuestro compromiso de evolucionar la manera en que distribuimos contenido para llegar a los aficionados dondequiera que estén.»

A partir de la próxima temporada, el programa The Football Interview de Kelly Somers se emitirá los sábados a las 12:45 BST en BBC One. Final Score con Jason Mohammad comenzará en BBC One antes que esta temporada, a las 15:45 BST.

El extremo del Arsenal, Bukayo Saka, la exentrenadora del Chelsea, Emma Hayes, el centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, el delantero del Liverpool, Hugo Ekitike, y el técnico del Manchester United, Michael Carrick, se encuentran entre los jugadores y entrenadores que han aparecido en The Football Interview esta temporada.

BBC Sport anunció que ampliará su oferta digital en todas las plataformas de la BBC, incluyendo programas exclusivos en YouTube. El objetivo es brindar una cobertura futbolística más completa, accesible y atractiva, con mayor calidad.

Football Focus comenzó como parte de Grandstand, con Sam Leitch presentando un programa precursor llamado Football Preview.

El programa pasó a llamarse Football Focus, y Bob Wilson se convirtió en una figura emblemática. Tras asumir la conducción por primera vez en 1974, el exportero del Arsenal permaneció en el puesto durante 20 años.

Steve Rider, Gary Lineker, Ray Stubbs, Manish Bhasin y Dan Walker, durante 12 años, ocuparon el puesto de presentador en varias ocasiones.

Su último presentador será Alex Scott, quien ha presentado Football Focus durante los últimos cinco años y continuará trabajando para la BBC.

«Alex Scott es uno de nuestros mejores presentadores, goza de una enorme popularidad tanto en el fútbol masculino como en el femenino, y es una parte fundamental de nuestro presente y futuro», añadió Kay-Jelski.

«Ella seguirá siendo una figura central en nuestra programación deportiva, tanto en la Copa Mundial masculina de este año como en la Copa Mundial femenina de 2027, además de continuar desempeñando un papel protagonista en la Women’s Super League y en el premio a la Personalidad Deportiva del Año de la BBC.»

«También estamos trabajando con ella en un nuevo proyecto muy interesante; pronto daremos más detalles.»

Scott afirmó que formar parte del programa había sido «increíblemente especial» y que había sido un «honor» haber sido el presentador durante cinco años.

«Ha sido una parte muy importante de mi vida trabajar con algunas de las mejores personas del sector, tanto delante como detrás de las cámaras», dijo en Instagram.