Babar Azam de Pakistán hizo un 58 invicto para guiar a Sydney Sixers a una victoria de seis terrenos sobre Melbourne Renegades en la Big Bash League.

Persiguiendo 165, Babar conectó cuatro cuatros y un seis en su golpe de 46 bolas para llevar a los Sixers a la línea con cinco bolas de sobra.

Compartió 46 con Daniel Hughes (30) para el primer wicket y 42 con Moises Henriques para el tercer wicket, antes de que una serie ininterrumpida de 51 con Joel Davies (34 de 15) le diera la victoria a los Sixers.

Los Renegades habían registrado 164-9 en sus 20 overs con Josh Brown como máximo anotador con 43 en 19 bolas en la parte superior del orden.

Sean Abbott fue el mejor de los lanzadores de los Sixers, al conseguir 3-16, incluido el importante wicket de Jake Fraser-McGurk, quien estaba bien posicionado en 38 en el 15º over.

La victoria deja a los Sixers quintos en la tabla, mientras que los Renegades son séptimos después de una tercera derrota en cuatro juegos.