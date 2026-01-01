Un hombre lucha por encontrar un huevo esférico que pueda colocarse dentro de su huevera esférica hecha a medida.

Simon Balch, de 49 años, se inspiró para hacer lo que creía que era el primer huevera esférico después de leer la historia de Jo Willis y su descubrimiento «uno en mil millones» en mayo .

La señora Willis donó su huevo al fabricante de tazas para que pudieran subastarlos juntos para Cancer Research UK, pero comenzó a ensuciarse después de que ella lo hirvió accidentalmente.

El Sr. Balch, que creció en Hemingstone, Suffolk, pero ahora vive en Camden, al norte de Londres, quiere continuar con su misión y exhibir el huevo y la taza en un festival del huevo en Hitchin, Hertfordshire.

Dijo que significaría muchísimo para él si pudiera escalfar otro huevo esférico en algún lugar.

Fuente de la imagen,Simón Balch Título de la imagen, Otros huevos con formas peculiares se han vendido antes por cientos de libras.

El Sr. Balch dijo que descubrió que tenía un buen ojo para hacer hueveras y desde entonces creó perfiles en las redes sociales para vender sus diseños junto con su servicio de entrega de huevos y su canal de YouTube.

Pensó que la historia de la señora Willis era genial.

«En cuanto vi eso, supe que tenía que hacer de Jo la primera huevera esférica del mundo que pudiera albergar el huevo esférico ‘uno entre mil millones'».

Fuente de la imagen,Simón Balch Título de la imagen, La huevera esférica eventualmente se parecerá a una pata de pollo y estará bañada en oro.

Se asoció con una empresa de cerámica de Camden para diseñar la taza esférica, que parece una pata de pollo invertida, y eventualmente será bañada en oro para que pueda contener el huevo.

El señor Balch quedó en shock al descubrir que el huevo de la señora Willis se había enmohecido, lo que ocurrió porque ella comenzó a hervirlo antes de notar su forma anormal.

Fuente de la imagen,Simón Balch Título de la imagen, El Sr. Balch se asoció con Luke Hamel, de una empresa de cerámica de Camden, para crear la huevera esférica.

El Sr. Balch se dirige principalmente a los que trabajan en la industria del huevo y ha fijado el 21 de marzo como fecha límite para presentar el huevo y la taza en el festival del huevo en Lannock Farm, cerca de Hitchin, Hertfordshire.

«Significaría el mundo para mí», continuó.