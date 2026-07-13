El delantero del Aston Villa, Lewis Dobbin, está cerca de fichar por el Southampton por casi 9 millones de libras.

El Southampton se ha adelantado a varios clubes del Championship, incluido el Middlesbrough , en la puja por el jugador de 23 años.

Dobbin no ha vuelto a jugar con el Villa desde su fichaje por 10 millones de libras procedente del Everton en 2024, y la temporada pasada jugó cedido en el Preston .

Marcó 11 goles en 41 partidos con el North End, y también tuvo cesiones en el West Brom y el Norwich .

Dobbin se unió al Villa hace dos años, mientras que el centrocampista Tim Iroegbunam se trasladó al Everton en una operación aparte, ya que los clubes buscaban cumplir con las regulaciones de rentabilidad y sostenibilidad.

El Southampton se prepara para otra temporada en la Championship después de haber sido eliminado de los playoffs por espiar al Middlesbrough antes de su semifinal en mayo.

El Southampton admitió haber espiado a tres clubes durante la temporada del Championship.