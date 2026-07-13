Tres festivales de música de verano que iban a celebrarse en fincas rurales históricas han sido cancelados a última hora, y los organizadores alegan que los altos costes y la baja venta de entradas se deben a ello.

Los festivales Heritage Live prometían carteles estelares, incluyendo a Christina Aguilera, Eric Clapton y Lionel Richie en la finca real de Sandringham en Norfolk en agosto.

Scissor Sisters también actuaron en Audley End Estate en Essex, en agosto, y Richard Ashcroft fue uno de los cabezas de cartel en Englefield Estate en Berkshire en julio.

La empresa organizadora, GCE Live, declaró que el paquete de rescate financiero había fracasado, lo que hacía imposible continuar con el evento.

En un mensaje publicado en línea, la empresa declaró: «Nos entristece profundamente comunicar la desgarradora noticia de que no nos queda más remedio que cancelar los festivales HeritageLive de este verano.»

«Como uno de los pocos promotores independientes británicos que quedan, se ha vuelto casi imposible competir en un mercado de festivales cada vez más saturado.»

«El poderío de las grandes multinacionales ha tenido el efecto adverso de incrementar los costes de proveedores, artistas y personal.»

«La crisis del coste de la vida, sumada a la incertidumbre financiera general, ha provocado que la venta de entradas para varios espectáculos sea muy inferior a la media.»