Una empresa emergente espera que su invento para eliminar un contaminante nocivo de las vías fluviales pueda «alcanzar un alcance mundial» tras una prueba exitosa en un embalse clave, y ayudar a los agricultores a reducir costes al mismo tiempo.

Rookwood Operations, con sede en Wells, Somerset, ha sido pionera en un sistema para filtrar los fosfatos, que en altas concentraciones pueden provocar proliferaciones de algas nocivas que asfixian el oxígeno de los cursos de agua.

Este compuesto une los fosfatos a un material orgánico similar a una esponja que se coloca en cartuchos permeables, y una prueba realizada en el embalse de Chew Valley demostró que puede eliminar el producto químico incluso en concentraciones muy bajas.

Jane Pearce, cofundadora de Rookwood, afirmó que el fosfato recolectado puede reutilizarse como fertilizante.

El ensayo se lleva a cabo en el embalse de Chew Valley desde el pasado mes de agosto.

Los fosfatos pueden llegar a los cursos de agua a través de vertidos de aguas residuales, pero también pueden entrar por la escorrentía de aguas procedentes de tierras agrícolas, ya que son un componente vital de los fertilizantes y de algunos piensos para animales.

La empresa necesitó más de 500 intentos para desarrollar una fórmula eficaz para el material de sus cartuchos, y actualmente el sistema puede recuperar unos 7 kg de fosfato por cada 60 kg de material utilizado.