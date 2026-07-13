Una empresa emergente espera que su invento para eliminar un contaminante nocivo de las vías fluviales pueda «alcanzar un alcance mundial» tras una prueba exitosa en un embalse clave, y ayudar a los agricultores a reducir costes al mismo tiempo.
Rookwood Operations, con sede en Wells, Somerset, ha sido pionera en un sistema para filtrar los fosfatos, que en altas concentraciones pueden provocar proliferaciones de algas nocivas que asfixian el oxígeno de los cursos de agua.
Este compuesto une los fosfatos a un material orgánico similar a una esponja que se coloca en cartuchos permeables, y una prueba realizada en el embalse de Chew Valley demostró que puede eliminar el producto químico incluso en concentraciones muy bajas.
Jane Pearce, cofundadora de Rookwood, afirmó que el fosfato recolectado puede reutilizarse como fertilizante.
Los fosfatos pueden llegar a los cursos de agua a través de vertidos de aguas residuales, pero también pueden entrar por la escorrentía de aguas procedentes de tierras agrícolas, ya que son un componente vital de los fertilizantes y de algunos piensos para animales.
La empresa necesitó más de 500 intentos para desarrollar una fórmula eficaz para el material de sus cartuchos, y actualmente el sistema puede recuperar unos 7 kg de fosfato por cada 60 kg de material utilizado.
Pearce declaró: «Vamos a intentar abarcar el ámbito global; la contaminación por fosfatos es muy frecuente en esta región, pero también lo es en el resto del país, y se trata de un problema internacional».
Pero los agricultores se encuentran en un aprieto: si bien los fosfatos pueden obstruir los cursos de agua, también dependen de ellos para alcanzar sus objetivos de rendimiento.
La mayor parte del suministro mundial proviene de un proceso de extracción intensivo llevado a cabo por un puñado de países, entre ellos China, Estados Unidos y Rusia, lo que expone al Reino Unido a la volatilidad de los precios causada por acontecimientos internacionales.
«Esto hace que una solución como la nuestra, que no solo mitiga la contaminación por fosfatos que está causando daños ambientales en el agua, sino que además permite que regrese a la tierra como fertilizante, sea aún más importante», dijo Pearce.
Rookwood también confía en que su sistema pueda ayudar a solucionar el problema de los retrasos en los proyectos de construcción de viviendas en Somerset.
Actualmente, la construcción de hasta 12.000 viviendas está prohibida en todo el condado tras un fallo judicial debido a los altos niveles de fosfato en los cursos de agua.
El tribunal dictaminó que sobrecargar aún más el sistema de alcantarillado mediante nuevas construcciones ejercería una presión excesiva sobre unos ecosistemas que ya están luchando por hacer frente a la situación.
Tras el ensayo realizado en Chew Valley, en colaboración con Bristol Water, Rookwood planea llevar a cabo ensayos en más ríos y lagos, así como en plantas de tratamiento de aguas residuales.
Helen Gavin, responsable medioambiental de South West Water, la empresa operadora de Bristol Water, declaró: «Los resultados demuestran que el material es una solución práctica y sostenible que puede contribuir a los objetivos más amplios de Bristol Water en materia de mejora de la calidad del agua y la resiliencia».
Penny Johnes, catedrática de biogeoquímica en la Universidad de Bristol, ha dedicado años a estudiar el impacto de la contaminación por fósforo y anteriormente presidió un grupo de expertos que asesoraba al gobierno sobre el establecimiento de nuevos estándares de calidad del agua.
El profesor Johnes afirmó que el problema era «omnipresente», y que la mayoría de los cursos de agua registraban entre tres y diez veces la cantidad natural.
«No solo debemos abordar los nuevos depósitos de fosfato procedentes de las aguas residuales y la escorrentía, sino también el fósforo que se ha acumulado durante muchas décadas en los sedimentos del fondo de lagos y ríos», afirmó.
Afirmó que las nuevas tecnologías para abordar el problema eran «realmente importantes», pero advirtió que se necesitaba un compromiso a largo plazo de los sucesivos gobiernos para controlarlo.
«Le están pidiendo al gobierno que invierta en algo que quizás no genere un beneficio cuantificable hasta dentro de décadas», dijo.
«Así pues, tenemos este desajuste entre el ciclo político, la ambición política y la función medioambiental.»