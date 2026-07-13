Para Cristo Fernández, actor que interpreta a Ted Lasso, «el fútbol lo es todo».

El mexicano de 35 años cumplió su sueño de convertirse en futbolista profesional el domingo al debutar con el El Paso Locomotive, equipo de la segunda división estadounidense.

Fernández, quien interpretó a Dani Rojas en la exitosa serie de Apple TV entre 2020 y 2023, entró como suplente en el minuto 79 en el tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa USL del Locomotive contra su rival, el New Mexico United.

En mayo, tras un periodo de prueba de dos meses, fichó por el Locomotive, equipo con sede en El Paso, Texas .

El Locomotive fue derrotado por 2-0 por el New Mexico United y el delantero Fernández recibió una tarjeta amarilla en el minuto 87 por una falta sobre el portero visitante Kris Shakes.