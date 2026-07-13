El Mansfield Town ha fichado al experimentado delantero Michael Smith como agente libre procedente del Preston North End.

El jugador de 34 años marcó tres goles en 37 partidos con los Spurs en el Championship la temporada pasada.

Smith militó en el Sheffield Wednesday durante tres temporadas, entre 2022 y 2025, donde marcó 33 goles en 127 partidos en todas las competiciones.

También ha jugado en el Rotherham United, el Bury, el Portsmouth y el Swindon Town, en las tres divisiones de la EFL.

«Nos sorprendió un poco que Michael estuviera disponible. Nos ofrece una opción muy diferente a los delanteros que tenemos actualmente», declaró el entrenador de los Stags, Nigel Clough, al sitio web del club., externo.

«Es un goleador contrastado a este nivel y creo que será un gran activo en ambas áreas de penalti.»

Smith, que se une con un contrato de dos años, es el tercer fichaje de verano del Mansfield después de que terminaran décimos en la League One en la temporada 2025-26, tras la llegada definitiva del centrocampista Jon Russell y el veterano delantero David McGoldrick .

«Michael complementa muy bien a nuestros delanteros y estamos encantados de haber incorporado hasta ahora a dos atacantes experimentados», añadió Clough.