Fabrizio Romano informa que el Borussia Dortmund ha preguntado por el atacante del Manchester City, Oscar Bobb. El noruego solo ha disputado nueve partidos de la Premier League con los Citizens esta temporada y podría tener un papel aún menor una vez que el City incorpore más extremos durante el mercado de fichajes de enero. Romano no afirma que el equipo de la Bundesliga aún no haya iniciado conversaciones concretas.

El Borussia Dortmund busca reforzar las bandas

Los atacantes del BVB, Karim Adeyemi y Julien Duranville, no gozan actualmente de la buena opinión del entrenador del Dortmund, Niko Kovac. Duranville ha sido excluido de la convocatoria del entrenador debido a su bajo rendimiento en los entrenamientos. Adeyemi sigue en problemas por intentar ocultar personalmente una condena por posesión ilegal de armas a principios de otoño , por no mencionar una disputa pública con Kovac durante el último partido de la Bundesliga de 2025.

Duranville se está ofreciendo activamente a otros clubes, mientras que Adeyemi, según Sport Bild , podría ser vendido a un postor interesado por 60 millones de euros este enero. El Dortmund está interesado en comprar a Bobb directamente. El jugador de 22 años mantiene un valor de mercado estimado actual de 25 millones de euros. La venta de Adeyemi dejaría al equipo administrativo del BVB con amplia liquidez para cerrar fácilmente un acuerdo con Bobb.