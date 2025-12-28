Miembros del Ministerio Público trabajan cerca de los cuerpos de las víctimas de un accidente de tránsito en Cumbre de Alaska en Totonicapán, Guatemala, el 27 de diciembre de 2025.

CIUDAD DE GUATEMALA, 27 dic (Reuters) – Al menos 15 personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros se precipitó a un barranco en la Carretera Interamericana en el oeste de Guatemala, dijeron autoridades el sábado.

“Quince personas murieron en este accidente de tránsito: 11 hombres, tres mujeres y un menor”, ​​dijo a la prensa Leandro Amado, portavoz de los bomberos locales, y agregó que alrededor de 19 personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos al lugar.

El accidente ocurrió en el departamento de Sololá entre los kilómetros 172 y 174, zona caracterizada por una densa neblina que reduce la visibilidad para los conductores.

Las imágenes compartidas por el departamento de bomberos en las redes sociales la madrugada del sábado mostraron el autobús destrozado en el barranco mientras los bomberos trabajaban para rescatar a las víctimas.