Cuando Susanna Liew apareció frente a las cámaras de televisión en el Tribunal Superior de Kuala Lumpur el mes pasado, calificó el momento como un «hito histórico y emotivo».

«Hoy… el Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre lo que hemos creído durante mucho tiempo: que el pastor Raymond Koh fue víctima de una grave injusticia», dijo con voz temblorosa esa noche el hombre de 69 años.

Fue una victoria legal difícilmente obtenida pero sorprendente en un caso que se convirtió en uno de los mayores misterios de Malasia.

Anuncio

Casi nueve años antes, su esposo había sido secuestrado por hombres enmascarados a plena luz del día. El secuestro fue grabado por cámaras de seguridad y conmocionó al país durante años.

El Tribunal Supremo dictaminó que la Rama Especial de élite de la policía había capturado a Raymond Koh y consideró que tanto la policía como el gobierno de Malasia eran responsables del primer caso de desaparición forzada en la historia del país que se escucha en un tribunal.

Durante años, la Sra. Liew luchó para descubrir qué le había sucedido a su marido, transformándose de una común y corriente esposa de pastor a una feroz activista.

Puede que nunca sepa con seguridad por qué secuestraron a su marido, pero dos investigaciones oficiales independientes concluyeron que la policía consideraba al pastor una amenaza para el Islam, la religión mayoritaria de Malasia.

Anuncio

En declaraciones a la BBC poco después de su victoria judicial, la Sra. Liew dijo que se sentía motivada a buscar justicia.

«Una voz [dentro de mí] decía… ‘Así que lo capturaron en secreto. Se lo haré saber a todo el mundo’.»

El 13 de febrero de 2017, poco después de las 10 de la mañana, el Sr. Koh salió de la casa familiar para reunirse con amigos.

Cuando el hombre de 63 años salía de su casa en un tranquilo suburbio de Kuala Lumpur, un convoy de todoterrenos y motocicletas se acercó rugiendo a su vehículo.

Hombres enmascarados vestidos de negro salieron de repente. Esquirlas de vidrio volaron por todas partes al romper la ventanilla del coche del Sr. Koh y sacar al pastor a rastras. Lo metieron a empujones en uno de sus vehículos y se marcharon, llevándose el coche.

Anuncio

El secuestro se produjo en segundos. Fue tan dramático que un testigo que conducía detrás del Sr. Koh declaró posteriormente que pensó que se trataba del rodaje de una película.

En los días siguientes, los hijos del Sr. Koh fueron puerta por puerta buscando pistas sobre la desaparición de su padre y descubrieron que las cámaras de CCTV de dos casas habían capturado todo el incidente.

Al ver las imágenes, la familia se dio cuenta de que no se trataba de un secuestro cualquiera. Fue meticuloso y bien coordinado. Tampoco habían recibido ninguna nota de rescate ni habían sido contactados por los secuestradores.

Unos meses antes, en noviembre de 2016, un activista llamado Amri Che Mat, del estado norteño de Perlis, había sido secuestrado casi exactamente de la misma manera.

Anuncio

La familia del Sr. Koh acudió a los medios de comunicación y las imágenes de las cámaras de seguridad se volvieron virales al ser publicadas en línea por un periódico local.

La ciudadanía exigió respuestas, y la comisión de derechos humanos de Malasia, un organismo independiente creado por el parlamento, inició una investigación. Posteriormente, el gobierno también realizó una investigación independiente.

Muchos especularon que la Brigada Especial era responsable. Pero la policía negó su implicación, y su jefe pidió al público que «por favor, se calle» para poder investigar la desaparición en paz.

Meses después, tras realizar sus investigaciones, la policía afirmó que una red de narcotráfico había secuestrado al Sr. Koh. Por otra parte, arrestaron a un conductor de Uber por secuestro, cargo que finalmente fue retirado. Ambas pistas fueron declaradas posteriormente no creíbles por la comisión de derechos humanos en el informe final de su investigación.

El pastor Raymond Koh fue secuestrado en 2017 en Kuala Lumpur [Familia de Raymond Koh]

Mientras tanto, la desaparición del Sr. Koh afectó gravemente a su familia.

Anuncio

La Sra. Liew vendió joyas hechas a mano para llegar a fin de mes, mientras dependía de sus ahorros y donaciones para enviar a su hija menor a la universidad.

Dijo que esperaba compasión de la policía. En cambio, la noche que denunció la desaparición de su esposo, la interrogaron durante cinco horas sobre si el Sr. Koh había intentado convertir a musulmanes al cristianismo. «Quedé muy traumatizada».

Su interrogador testificó más tarde durante la audiencia de investigación de la comisión de derechos que sus supervisores le habían ordenado seguir esa línea de investigación porque el Sr. Koh era pastor.

En 2011, el Sr. Koh fue acusado de apostasía —un delito en Malasia, país de mayoría musulmana— por organizar una fiesta en una iglesia a la que también asistían algunos musulmanes. Las autoridades islámicas lo investigaron, pero no se tomaron medidas. Él y su familia siempre han negado que intentara convertir a musulmanes.

Anuncio

En los años posteriores a la desaparición del Sr. Koh, dijo la Sra. Liew, sintió que «la policía no fue sincera con su investigación e incluso, en ocasiones, nos impidieron descubrir la verdad y produjeron pistas falsas».

La familia ha mantenido durante mucho tiempo que las teorías de la policía eran intentos de encubrir su papel en el secuestro.

La BBC ha solicitado a la policía malasia una respuesta a estas acusaciones. Aún no han respondido.

A medida que la búsqueda de respuestas se prolongaba, todos en la familia comenzaron a experimentar depresión, dijo la Sra. Liew. Ella aún sufre ataques de pánico y trastorno de estrés postraumático.

Anuncio

Pero entonces se produjo un gran avance.

El coche y la confesión

Una noche de mayo de 2018, un hombre apareció en la casa de Norhayati, la esposa de Amri Che Mat, el activista que había sido secuestrado en 2016.

Se identificó como sargento de policía y proporcionó información impactante: la Brigada Especial efectivamente había secuestrado a su marido y a Raymond Koh.

La policía creía que Koh estaba intentando convertir a musulmanes al cristianismo, dijo, y que Amri Che Mat estaba difundiendo el Islam chiita, que está prohibido en Malasia, donde predominan los sunitas.

El sargento de policía dijo que quería contarle a la Sra. Norhayati lo que sucedió, ya que sentía que lo que hizo la Brigada Especial estuvo mal.

Anuncio

El relato de la Sra. Norhayati sobre esta confesión fue investigado por la comisión de derechos humanos y finalmente declarado creíble. Si bien el sargento negó posteriormente haber hecho la confesión, la comisión determinó que su negación estaba llena de inconsistencias.

Luego estaba el coche de color dorado.

Un testigo del secuestro del Sr. Koh recordó haber visto un Toyota Vios dorado; un coche similar fue avistado cerca de la casa de Amri Che Mat antes de su desaparición. El sargento de policía también mencionó la presencia de un coche dorado en ambos secuestros.

Los investigadores de la comisión de derechos rastrearon ese coche hasta un hombre en Kuala Lumpur que trabajaba para la Brigada Especial.

Anuncio

En abril de 2019, la comisión concluyó que la Brigada Especial era responsable de los secuestros de Raymond Koh y Amri Che Mat. Afirmó que ambos hombres estaban en la mira de las autoridades religiosas y la policía por su presunta participación en asuntos contra el islam en Malasia.

El informe sorprendió a la opinión pública malasia, y algunos exigieron rendición de cuentas. Meses después, el gobierno inició su propia investigación, que solo se hizo pública después de que las Sras. Liew y Norhayati solicitaran acceso.

La investigación del gobierno llegó a una conclusión similar, culpando a «policías irresponsables y corruptos».

Su informe también nombró a una «persona de interés principal»: un alto funcionario de la Brigada Especial, Awaludin bin Jadid, quien dirigía la unidad que luchaba contra el extremismo social. Señaló que tenía «opiniones extremas» contra el chiismo y el cristianismo y, en discursos públicos, los presentó como amenazas al islam.

Anuncio

La BBC ha intentado contactar al Sr. Awaludin, quien ya está jubilado, para obtener su opinión sobre estos hallazgos. Aún no hemos recibido respuesta.

El Sr. Awaludin negó anteriormente tener algo que ver con la desaparición de Amri Che Mat, y también alegó que el grupo de trabajo del gobierno que produjo el informe estaba «parcializado» en su contra.

La Sra. Liew recibió una medalla de Melania Trump y Mike Pompeo en 2020 [Departamento de Estado de EE. UU.]

En 2020, la Sra. Liew presentó una demanda civil en nombre de ella y de su esposo desaparecido contra varios altos oficiales de policía, la Real Policía de Malasia y el gobierno de Malasia.

Los responsabilizó por la desaparición forzosa del Sr. Koh -que es el secuestro y ocultación de su paradero- y exigió que revelaran su ubicación.

Anuncio

El mes pasado, un juez del Tribunal Superior determinó que entre los funcionarios policiales nombrados y la Real Policía de Malasia, «uno o más» de ellos eran responsables del secuestro de Raymond Koh y de una «conspiración que resultó en daños».

Como se trataba de funcionarios públicos que actuaban bajo la autoridad del Estado, «el gobierno debe responder por el daño resultante» y, por tanto, era «vicariamente responsable», dijo el juez.

Además de otorgarle varios millones de ringgit a la Sra. Liew por su sufrimiento emocional, el juez ordenó que se pagaran 10.000 ringgit (1.830 libras esterlinas; 2.385 dólares) a un fideicomiso por cada día de la desaparición del Sr. Koh hasta que se revele su paradero.

Hasta la fecha, esta suma ha superado los 32 millones de ringgits, y se espera que la cifra final sea el mayor pago en la historia de Malasia. El dinero del fideicomiso, que se entregará solo una vez que se revele el paradero del Sr. Koh, probablemente se destinará a la Sra. Liew y sus hijos.

Anuncio

La Sra. Norhayati, que también presentó una demanda, ganó su caso y recibió varios millones de ringgit en compensación.

Pero el gobierno está apelando estos veredictos, argumentando que hay «problemas relacionados con las obligaciones financieras» y que necesita «defender el principio de justicia universal».

También dijo que la policía continúa investigando los secuestros.

La BBC ha solicitado a la policía sus comentarios sobre el veredicto. Aún no han respondido.

‘Congelado por el dolor’

La Sra. Liew espera que el gobierno retire la apelación. «Me sentiría muy cansada si tuviera que repetir todo esto», declaró a la BBC.

La familia ya está desgastada por “la incertidumbre de no saber dónde está el pastor Raymond… es como si estuviéramos congelados en el dolor y no pudiéramos seguir adelante”.

Si sabemos que está muerto y tenemos su cuerpo, al menos podemos enterrarlo y seguir adelante. Pero ahora mismo, estamos en un limbo. No sabemos si está vivo o muerto, y esto nos afecta.

La Sra. Liew se emocionó al pensar que su esposo podría estar muerto. «Va a ser muy difícil aceptarlo», dijo, y agregó que «quiere tener esperanza» de que su esposo esté vivo.

Pero el tiempo está ayudando a la familia a sanar. Inspirada por los consejeros que la ayudaron a superar su depresión, la Sra. Liew se ha estado formando para convertirse en uno.

Contar su historia también ha sido una catarsis, afirmó. Con los años, mientras viajaba por el mundo para visibilizar el caso de su esposo, se convirtió en una crítica abierta de las desapariciones forzadas. En 2020, Estados Unidos le otorgó la Medalla Internacional de Mujeres Valientes.

«Nunca imaginé que llegaría a este punto. Hace ocho años, era solo ama de casa y una persona tranquila», dijo.

La Sra. Liew también ha llegado a un punto de inflexión a un nivel más personal: ha perdonado a los hombres que, según ella, le quitaron a su marido.

Durante el juicio, mientras veía a los acusados ​​tomar la palabra, al principio «sentí ganas de apretarles el cuello. Estaba enojada con ellos».

Pero me di cuenta de que, al encontrarme cara a cara con el principal sospechoso, no sentí odio… Quiero ser verdaderamente justo y puro ante Dios, y no tener ninguna sombra ni oscuridad en mi vida.

El perdón, sin embargo, no significa que ella dejará de buscar justicia.

Ahora pide a las autoridades que creen un órgano disciplinario para supervisar la conducta policial, así como una comisión de investigación y un grupo de trabajo para localizar a cada una de las personas implicadas en el secuestro de su marido.