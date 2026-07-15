El capitán de Guyana, Elliot Bonds, se ha unido al Salford City procedente del Fleetwood Town por una cantidad no revelada.

El centrocampista londinense, de 26 años, también jugó en el Dagenham & Redbridge, el Cheltenham Town y el Kidderminster Harriers, y ha firmado un contrato plurianual con el Salford.

Bonds se unió al Fleetwood en 2024 y fue elegido mejor jugador de la temporada por la afición en su primera campaña, antes de ser nombrado capitán el año pasado.

Su objetivo es el ascenso desde la League Two con el Salford y así se lo dijo a su página web., externo«He oído cosas muy buenas sobre la pretemporada, el nuevo entrenador y su cuerpo técnico.»

«Con el equipo que estamos formando, con jugadores con corazón como yo que estamos fichando, creo que esta temporada es una en la que tenemos que dar un paso más. Si nos mantenemos unidos y cada uno da lo mejor de sí mismo, creo que lo lograremos.»