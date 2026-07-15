Amplias zonas de Northampton se encuentran sin agua y varias carreteras han sido cortadas después de que una tubería principal reventara, provocando un derrame de agua en varias calles.
Se han establecido cierres de calles en la zona de Duston, desde Mendip Road hasta Cotswold Avenue, y desde Chiltern Avenue hasta Malvern Grove y Bants Lane.
El Servicio de Bomberos y Rescate de Northamptonshire informó que recibió la llamada a la 1:30 BST y que sus equipos ayudaron a evacuar las viviendas afectadas por las inundaciones.
Anglian Water declaró que sus ingenieros trabajaron «rápidamente para restablecer el suministro a los clientes, y que todos deberían tener ya agua de nuevo».
Vídeo: El agua inunda jardines y viviendas en Northampton.
La empresa pidió disculpas a sus clientes y afirmó que «continuaba trabajando para reparar la tubería».
«También somos conscientes de que algunas propiedades se han inundado como consecuencia del incidente, y nuestros equipos están prestando ayuda a los afectados.»
«Queremos agradecer a nuestros clientes de Northampton su paciencia mientras volvemos a la normalidad.»
Jan Donald, de 76 años, dijo que se despertó alrededor de las 3:30 de la madrugada al descubrir que su casa estaba inundada.
«Tenía los pies mojados y me di cuenta de que toda la alfombra del dormitorio estaba mojada», dijo.
«La cocina estaba bajo tres pulgadas de agua y entonces me di cuenta de que, obviamente, algo había pasado.»
«Los bomberos llegaron y me dijeron que había habido una fuga de agua en Mendip Road.»
Dijo que llamó a su hija y a su marido, quienes vinieron y comenzaron a mover cosas, y que los bomberos la ayudaron a salir de la casa, «porque el agua llegaba hasta los escalones».
Marilyn, que no quiso dar su apellido y vive en Pennine Way, dijo que se despertó alrededor de las 4:30 de la mañana y vio la calle llena de camiones de bomberos y luces intermitentes.
«El agua brotaba a borbotones por todas partes», dijo.
«La calle parecía un lago; el agua brotaba con fuerza a través de las alcantarillas, pero las alcantarillas no podían evacuarla.»
«Fue sencillamente horrible, nunca había visto nada igual.»
Imre Berg dijo: «En cuanto abrí la puerta trasera, el agua empezó a salir a borbotones del desagüe, alcanzando una altura de unos 30 centímetros y corriendo hasta aquí».
Dijo que había estado trabajando para sacar el agua de su garaje con una bomba, ya que, según él, «estaría allí durante meses».
La escuela Duston afirmó que permanecía abierta con normalidad y que no se había visto afectada.
El centro de atención primaria de St Luke’s informó que se encontraba sin suministro de agua potable y que había activado un plan de continuidad, por lo que permanecería abierto.
Afirmó que no disponía de aseos para los pacientes y que «el personal cuenta con los procedimientos adecuados de higiene y desinfección de manos para garantizar que los servicios puedan continuar de forma segura».
Se ha pedido a todas las personas que tengan cita que acudan con normalidad.