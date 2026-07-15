Amplias zonas de Northampton se encuentran sin agua y varias carreteras han sido cortadas después de que una tubería principal reventara, provocando un derrame de agua en varias calles.

Se han establecido cierres de calles en la zona de Duston, desde Mendip Road hasta Cotswold Avenue, y desde Chiltern Avenue hasta Malvern Grove y Bants Lane.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Northamptonshire informó que recibió la llamada a la 1:30 BST y que sus equipos ayudaron a evacuar las viviendas afectadas por las inundaciones.

Anglian Water declaró que sus ingenieros trabajaron «rápidamente para restablecer el suministro a los clientes, y que todos deberían tener ya agua de nuevo».

0:16 Vídeo: El agua inunda jardines y viviendas en Northampton.

La empresa pidió disculpas a sus clientes y afirmó que «continuaba trabajando para reparar la tubería».

«También somos conscientes de que algunas propiedades se han inundado como consecuencia del incidente, y nuestros equipos están prestando ayuda a los afectados.»

«Queremos agradecer a nuestros clientes de Northampton su paciencia mientras volvemos a la normalidad.»