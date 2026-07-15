El gobierno ha declarado que se instará a la ciudadanía a tomar «medidas pequeñas pero importantes» para prepararse ante la escasez de alimentos o agua en caso de un ciberataque o condiciones meteorológicas adversas, al tiempo que informaba al Parlamento sobre sus planes nacionales de resiliencia.

El ministro de la Oficina del Gabinete, Darren Jones, anunció que a finales de este año se pondrá en marcha una campaña de concienciación pública para ayudar a la población a prepararse para las emergencias.

También afirmó que el gobierno llevará a cabo el próximo año el «mayor ejercicio de defensa territorial del Reino Unido en varias décadas» para garantizar que el país esté preparado «en caso de que ocurra lo peor».

Por otra parte, el registro nacional de riesgos se ha actualizado con siete nuevos riesgos, entre ellos la amenaza de un ciberataque a la infraestructura hídrica.

La amenaza de un «fallo en la resiliencia digital», como la interrupción global del servicio CrowdStrike que dejó inoperativos a más de ocho millones de ordenadores , también se ha añadido a la lista de los riesgos más graves a los que se enfrenta el Reino Unido, que asciende a un total de 95.

Se ha eliminado un riesgo del registro. La amenaza de interrupción del suministro de gas ruso ya no figura en la lista, lo que refleja que el Reino Unido ha reducido su dependencia del gas ruso.

La introducción del registro de riesgos señalaba que la capacidad de resistencia del país había sido «puesta a prueba como nunca antes» por acontecimientos mundiales, haciendo referencia a la interrupción del suministro de petróleo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, un brote de hantavirus y los rápidos avances en inteligencia artificial.