El ayuntamiento está pidiendo que se tomen más medidas para frenar el tráfico de bicicletas eléctricas modificadas ilegalmente.

El Ayuntamiento de Oxford votó a favor de que la concejala Susan Brown, su líder, escribiera a la policía de Thames Valley para ofrecer su apoyo a un aumento de la vigilancia en el uso de las bicicletas eléctricas y a una represión de las «prácticas laborales abusivas».

El consejo también instará a la secretaria de transporte, Heidi Alexander, a que apoye una campaña nacional de seguridad.

La moción, presentada por el teniente de alcalde laborista, Ed Turner, solicita al secretario de transporte que presione para que se tome una decisión, largamente esperada, sobre la prueba de patinetes eléctricos prevista para julio de 2020.

La campaña nacional está organizada por la Asociación de la Industria de la Motocicleta y la Asociación de la Bicicleta.

Su objetivo es introducir directrices nacionales sobre la incautación de bicicletas eléctricas ilegales, así como mejorar la aplicación de la ley contra los minoristas que venden vehículos y kits de modificación que no cumplen con la normativa.

Los partidarios de la campaña argumentan que se necesitan medidas de control más estrictas y normas más claras para hacer frente al aumento de bicicletas eléctricas modificadas ilegalmente, que pueden circular a velocidades mucho mayores de las permitidas y suponen un riesgo potencial para los usuarios vulnerables de la vía pública.

El ayuntamiento ha declarado que las personas que utilicen bicicletas eléctricas ilegales deberían «sentir todo el peso de la ley», al igual que los minoristas y las plataformas de reparto que apoyan «tácitamente» su uso.