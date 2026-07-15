Tres bomberos de Essex y un perro de rescate especializado que volaron a Venezuela tras el devastador terremoto han sido homenajeados por el presidente del país.
El bombero Richard Swash, el jefe de equipo Rob Wingar, el jefe de turno Graham Currie y el perro Bailey formaban parte de un equipo de 68 profesionales británicos desplegados en Sudamérica hace tres semanas.
Se confirmó que más de 2.500 personas murieron en los terremotos que azotaron el país el 24 de junio. Se cree que decenas de miles resultaron heridas y siguen desaparecidas.
Antes de regresar a casa, la presidenta interina Delcy Rodríguez les entregó medallas de Héroe de Venezuela.
Los tres bomberos afirmaron que responderían al llamado para ser desplegados nuevamente en la misma situación.
«Para eso nos unimos: para marcar la diferencia», dijo Currie.
El grupo desplegó el avión como parte de la operación internacional de búsqueda y rescate del Reino Unido.
Fueron enviados inmediatamente a inspeccionar un edificio derrumbado y a Bailey se le encomendó la tarea de buscar supervivientes mediante el olfato.
«Fue una escena caótica», dijo Swash.
«Había gente por todas partes, equipos de rescate de todo el mundo, carreteras dañadas, atascos de tráfico y edificios derrumbados.»
«Era una zona de desastre total. Nunca había visto nada igual.»
Pero Wingar añadió: «El recuerdo más memorable para mí será el de la gente del lugar».
«En cuestión de horas, pasaron de vivir su vida normal a no tener absolutamente nada, pero aun así seguían trayéndonos agua potable y comida.»
«Eso fue increíblemente aleccionador.»
UNICEF describió los terremotos, que tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5, como el evento sísmico más importante que ha azotado al país en más de un siglo.
Según el informe, muchas familias vivían en refugios temporales superpoblados o en espacios abiertos, y se estimaba que 1,8 millones de personas, incluidos 680.000 niños, necesitaban ayuda urgente.