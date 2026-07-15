Tres bomberos de Essex y un perro de rescate especializado que volaron a Venezuela tras el devastador terremoto han sido homenajeados por el presidente del país.

El bombero Richard Swash, el jefe de equipo Rob Wingar, el jefe de turno Graham Currie y el perro Bailey formaban parte de un equipo de 68 profesionales británicos desplegados en Sudamérica hace tres semanas.

Se confirmó que más de 2.500 personas murieron en los terremotos que azotaron el país el 24 de junio. Se cree que decenas de miles resultaron heridas y siguen desaparecidas.

Antes de regresar a casa, la presidenta interina Delcy Rodríguez les entregó medallas de Héroe de Venezuela.

Los tres bomberos afirmaron que responderían al llamado para ser desplegados nuevamente en la misma situación.

«Para eso nos unimos: para marcar la diferencia», dijo Currie.

Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Essex Graham Currie y su perro Bailey recibieron sus medallas del presidente interino.