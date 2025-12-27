En los últimos seis meses, los automovilistas se vieron sorprendidos más de 22.000 veces por una polémica prohibición de autobuses.

La zona exclusiva para autobuses en Corporation Street, cerca del centro de la ciudad de Preston, se instaló en mayo de 2024, impidiendo que la mayor parte del tráfico de paso circule entre Heatley Street y Marsh Lane.

Sin embargo, el Consejo del Condado de Lancashire permitió un período de gracia antes de comenzar a emitir multas por infringir la nueva norma; las notificaciones de multas (PCN) recién se emitirán a partir de junio de 2024.

Los datos muestran que, 12 meses después de que las multas empezaran a llegar a las puertas, todavía se realizan una media de casi 900 viajes ilegales a la semana en ese tramo corto, en vehículos distintos de los autobuses, taxis y bicicletas autorizados.

Entre el 15 de junio y el 22 de diciembre, se emitieron 22.424 PCN a quienes fueron sorprendidos incumpliendo la normativa, lo que generó £665.277 para las arcas del consejo del condado.

La tasa de incumplimiento de las normas ha disminuido significativamente desde que comenzó su aplicación, cuando se acumularon casi un millón de libras en multas en los tres meses posteriores al día en que se pusieron en funcionamiento las cámaras.

Sin embargo, las últimas cifras muestran que el incumplimiento de la norma todavía cuesta a los automovilistas más de £100.000 al mes en promedio.

La autoridad dijo anteriormente que la puerta de autobuses de Corporation Street había generado PCN por valor de £2,68 millones en los 12 meses hasta el 16 de junio de 2025.

Esto significa que los conductores han tenido problemas con las cámaras más de 100.000 veces desde que se activaron, lo que les ha supuesto multas por valor de 3,35 millones de libras.

Cada PCN cuesta £70, aunque ese precio se reduce a la mitad, a £35, si se paga dentro de los 21 días.

De los emitidos en los últimos seis meses, 16.866 -o el 75%- se liquidaron al tipo de interés descontado.

En octubre, la mayoría de los miembros del Ayuntamiento de Preston pidieron que se suspendiera la prohibición de autobuses hasta que se realizara una «reevaluación completa» de su impacto, y las multas se calificaron de «impuesto oculto».

Las cifras obtenidas por el Servicio de Informes de Democracia Local (LDRS) muestran que los ingresos totales procedentes de las multas por carriles bus y portones de autobuses en los 19 sitios de este tipo en el área del Consejo del Condado de Lancashire (que excluye Blackpool y Blackburn con Darwen) cayeron de 2,94 millones de libras en 2024 (cuando se emitieron 81.417 PCN) a 2,24 millones de libras hasta mediados de diciembre de 2025, momento en el que se habían entregado 68.504 multas.

Aunque el Consejo del Condado de Lancashire no proporcionó un desglose de los ingresos por ubicación, parece probable que una gran proporción de la caída se deba a la reducción de los PCN de Corporation Street en comparación con 2024.

Un portavoz del Consejo del Condado de Lancashire afirmó: «Las PCN desempeñan un papel fundamental para mantener la seguridad vial y el flujo de tráfico. Si bien generan ingresos, su principal objetivo es disuadir comportamientos inseguros o no autorizados que pueden causar retrasos o poner en riesgo a otras personas.

«Todos los ingresos recibidos se reinvierten en la red de carreteras de Lancashire, financiando el mantenimiento, mejoras de seguridad y medidas que benefician a todos los usuarios de la carretera.

Animamos a los conductores a planificar con antelación, respetar las señales y marcas viales, y a seguir el Código de Circulación. Los buenos hábitos de conducción ayudan a reducir la congestión, mejorar la fiabilidad del transporte público y hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos.