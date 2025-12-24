Alexander Isak sufrió una fractura en su pierna izquierda y fue operado, según confirmó el Liverpool .

El club aún no ha delineado un cronograma para la recuperación de Isak, pero se espera que el delantero sueco esté fuera de juego durante al menos unos meses.

Liverpool dijo que el jugador de 26 años «se sometió con éxito a una cirugía» por una «lesión de tobillo que incluyó una fractura de peroné».

Isak salió del banquillo para marcar con el equipo de Arne Slot en el Tottenham el sábado, pero se lesionó tras una entrada de Micky van de Ven justo después de rematar y no pudo continuar. Presentaba visibles molestias y fue asistido por el personal médico.

El delantero, que firmó por un récord de la Premier League de 125 millones de libras en el verano, ha marcado tres goles en 16 apariciones para el Liverpool desde que llegó procedente del Newcastle en septiembre.

«Es un golpe muy duro porque creo que al Liverpool le faltaba un atacante de todos modos», dijo el ex defensor del Liverpool Jamie Carragher en el programa Monday Night Football de Sky Sports.

Se ha hablado mucho de las entradas que los jugadores del Tottenham me hicieron en el partido , y muchas de ellas no fueron inteligentes. Me puse en el lugar de Van de Ven y ese es un reto que probablemente aceptaría.

«Está intentando bloquearlo, solo es cuestión de seguir el balón. No sé adónde más se imaginan que irá su pie. Tiene que hacer ese desafío. No puedes dejar que el delantero simplemente dispare en esa situación».

«Es pura mala suerte para Isak. Probablemente sea uno de los primeros destellos que hemos visto de su verdadera calidad con la camiseta del Liverpool «.

La lesión es el último revés en un periodo difícil para Isak.

Este verano, quedó fuera del plantel del Newcastle para su gira de pretemporada por Asia debido a lo que el club describió como una «lesión menor en el muslo», mientras que se entendía que quería explorar la posibilidad de mudarse.

Luego se entrenó solo en su antiguo club, la Real Sociedad, antes de unirse finalmente al Liverpool el último día del plazo de fichajes.

Hizo su debut con los Reds en una victoria de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el 17 de septiembre y marcó su primer gol para el club en una victoria por 2-1 sobre el Southampton, pero ha tenido problemas de forma y estado físico desde entonces.

Su primer gol de liga con el equipo de Slot llegó contra el West Ham el 30 de noviembre, antes de su tanto contra el Tottenham .

Está previsto que Slot hable en su conferencia de prensa el martes por la mañana (09:00 GMT).

Isak ha tenido problemas para adaptarse al Liverpool desde que llegó procedente del Newcastle , pero su gol del sábado debería haber sido el momento para realmente impulsar su temporada.

En cambio, se trata de un golpe enorme que tendrá posibles consecuencias de cara a la ventana de transferencias de enero, cuando los Rojos carecen de profundidad en ataque.

Mohamed Salah se encuentra de viaje en la Copa Africana de Naciones, tras marcar el gol de la victoria en el primer partido de Egipto el lunes , y a pesar de la incertidumbre sobre su futuro es poco probable que deje el club en enero.

Dicho esto, deben hacer planes para la vida después de Salah, quien ahora parece estar prácticamente decidido a irse en 2027, cuando expire su contrato actual.

Cody Gakpo, quien ha mostrado irregularidades esta temporada, se encuentra lesionado, pero su regreso está previsto para el próximo mes. Federico Chiesa y Rio Ngumoha han sido utilizados con poca frecuencia por Slot esta temporada.

Hugo Ekitike se ha adaptado brillantemente a la vida en Merseyside con 11 goles desde que firmó en verano y el jugador de 23 años continuará liderando la ofensiva en ausencia de Isak.

El Liverpool está interesado en fichar a un delantero versátil y el objetivo obvio es Antoine Semenyo, del Bournemouth , quien puede jugar en ambas bandas. Sin embargo, el Manchester City , el Manchester United y muchos otros están interesados ​​en el jugador de 25 años. El internacional ghanés tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de libras que podría activarse el próximo mes.

Hablando antes de que Isak se lesionara, Slot dijo: «El mundo exterior quiere creer que tenemos dinero ilimitado, pero eso no es cierto».

El Liverpool gastó más de £415 millones en el verano, la mayor cantidad de un club de la Premier League en cualquier ventana de transferencia, pero recuperó más de £187 millones en ventas.

La noticia de la lesión de Isak será muy decepcionante tanto para el jugador como para el club, pero el Liverpool tiene margen para gastar en enero si así lo decide.