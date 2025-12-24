El segunda línea de los Harlequins, Jonny Green, ha firmado su primer contrato senior en el club Prem Rugby.

El jugador de 21 años es el tercer graduado de la academia de Quins que firma un contrato esta temporada, después del centro Ben Waghorn y el tercera línea Zach Carr en comprometer su futuro inmediato con The Stoop.

Green se unió a la academia del club con sede en Londres en 2022 y ha representado a Gales en los niveles sub-18, sub-19 y sub-20.

Ha hecho seis apariciones con el primer equipo de Quins en la Premier League hasta ahora.

«Estoy realmente feliz de extender mi futuro con el club», dijo Green al sitio web del club., externo

«Ahora quiero consolidarme como un jugador que pueda ser competitivo dentro del equipo.

Los Harlequins eran el club con el que crecí. Cuando estaba en la escuela, mi gran meta era jugar para los Quins, y firmar mi primer contrato sénior es un momento de gran orgullo.