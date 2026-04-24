Apenas unas horas después de que el gobierno zambiano anunciara que había tomado posesión del cuerpo del expresidente Edgar Lungu, un tribunal de Sudáfrica, donde Lungu falleció, ordenó la devolución del cadáver.
Se trata del último giro en una saga de 10 meses sobre qué debe suceder con sus restos tras una larga disputa entre Lungu y su sucesor, el presidente Hakainde Hichilema.
El gobierno ha sostenido durante mucho tiempo que, como exjefe de Estado, Lungu debería ser honrado en el país y enterrado junto a sus predecesores en el cementerio presidencial especial de la capital, Lusaka.
Pero la familia de Lungu quería un entierro privado después de que fracasaran las negociaciones con el gobierno sobre los preparativos del funeral.
En agosto pasado, el Tribunal Superior de Sudáfrica en Pretoria dictaminó que el gobierno de Zambia podía repatriar el cuerpo y rendirle un funeral de Estado, un resultado que dejó a los familiares de Lungu visiblemente consternados en la sala del tribunal.
La familia apeló la decisión, pero, en un anuncio sorpresivo a última hora del miércoles por la noche, el gobierno de Zambia dijo que los restos de Lungu habían sido «transferidos formalmente» al Estado por el tribunal sudafricano.
Según el comunicado, el traslado se produjo después de que la familia de Lungu no pudiera «seguir adelante con su caso» ante el tribunal de apelaciones.
Pero apenas unas horas después, el mismo tribunal sudafricano ordenó al gobierno zambiano que devolviera el cadáver hasta que el caso vuelva a los tribunales el 21 de mayo.
Para complicar aún más las cosas, Two Mountains Burial Services, la funeraria donde se guardaban originalmente los restos de Lungu, ha comunicado que ya no aceptará el cuerpo y ha pedido a la familia Lungu que busque una alternativa.
En una entrevista concedida a un canal de noticias zambiano de YouTube, Makebi Zulu, portavoz de la familia Lungu, negó que el proceso de apelación hubiera caducado, afirmando que se había seguido el procedimiento correcto.
El expresidente falleció a los 68 años a causa de una enfermedad no revelada en una clínica de Pretoria, la capital de Sudáfrica. Tras su muerte, se desató el caos, y los asistentes al funeral recibieron información contradictoria del gobierno y del partido político de Lungu , el Frente Patriótico (PF).
Se anunciaron dos períodos de duelo distintos y, en un momento dado, hubo libros de condolencias que competían entre sí.
Lungu, quien dirigió Zambia desde 2015 hasta 2021, tuvo numerosos enfrentamientos con Hichilema, quien fue el líder de la oposición durante muchos años antes de finalmente derrocar a su acérrimo rival.
Tras la muerte de Lungu, su familia declaró que el expresidente no quería que Hichilema estuviera presente en su funeral ni «cerca» de su cuerpo.