Apenas unas horas después de que el gobierno zambiano anunciara que había tomado posesión del cuerpo del expresidente Edgar Lungu, un tribunal de Sudáfrica, donde Lungu falleció, ordenó la devolución del cadáver.

Se trata del último giro en una saga de 10 meses sobre qué debe suceder con sus restos tras una larga disputa entre Lungu y su sucesor, el presidente Hakainde Hichilema.

El gobierno ha sostenido durante mucho tiempo que, como exjefe de Estado, Lungu debería ser honrado en el país y enterrado junto a sus predecesores en el cementerio presidencial especial de la capital, Lusaka.

Pero la familia de Lungu quería un entierro privado después de que fracasaran las negociaciones con el gobierno sobre los preparativos del funeral.

En agosto pasado, el Tribunal Superior de Sudáfrica en Pretoria dictaminó que el gobierno de Zambia podía repatriar el cuerpo y rendirle un funeral de Estado, un resultado que dejó a los familiares de Lungu visiblemente consternados en la sala del tribunal.

La familia apeló la decisión, pero, en un anuncio sorpresivo a última hora del miércoles por la noche, el gobierno de Zambia dijo que los restos de Lungu habían sido «transferidos formalmente» al Estado por el tribunal sudafricano.

Según el comunicado, el traslado se produjo después de que la familia de Lungu no pudiera «seguir adelante con su caso» ante el tribunal de apelaciones.

Pero apenas unas horas después, el mismo tribunal sudafricano ordenó al gobierno zambiano que devolviera el cadáver hasta que el caso vuelva a los tribunales el 21 de mayo.