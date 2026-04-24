Kevin Pietersen ha reavivado una vieja disputa con Sir Alastair Cook al defender la continua presencia de Jacob Bethell en la Liga Premier India (IPL).

El bateador inglés Bethell, que logró un histórico siglo en el último Test de las Ashes en enero, aún no ha jugado con los Royal Challengers Bengaluru (RCB) en la IPL de este año.

«No está haciendo nada», dijo Cook en el podcast Stick to Cricket. «Lo ideal sería que volviera y jugara como abridor para Warwickshire para ayudar a Inglaterra».

Pero Pietersen respondió escribiendo en X: «Alastair Cook no tiene absolutamente NI IDEA de lo que es estar en la IPL. De lo que es estar siempre rodeado de los mejores jugadores del mundo.

«Así que su opinión sobre Jacob Bethell no importa en absoluto. Quédate en la India, Jacob. Sé que, aunque no estés jugando, estás aprendiendo y serás un jugador mucho mejor.»

Pietersen y Cook protagonizaron un sonado enfrentamiento a raíz de la decisión de poner fin a la carrera de Pietersen en la selección inglesa tras las Ashes de 2013-14, cuando Cook era el capitán.

Pietersen, que disputó 104 partidos de prueba entre 2005 y 2014, siempre ha defendido los beneficios de que los jugadores participen en la IPL. Su postura a menudo lo enfrentó con la dirección técnica de Inglaterra, en un momento en que la IPL era vista con gran recelo por el críquet inglés.

Cook nunca jugó en la IPL, pero cuando finalizó su carrera de 161 partidos de prueba en 2018, el bateador zurdo ostentaba el récord de más carreras anotadas por un bateador inglés. Su marca de 12.472 fue superada posteriormente por Joe Root. Cook fue nombrado caballero en 2019.