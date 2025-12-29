Cada nuevo año trae grandes expectativas y esperanzas para los fanáticos del boxeo.
¿Veremos las peleas más importantes? ¿Veremos por fin a Anthony Joshua vs. Tyson Fury? ¿Quién se convertirá en la próxima gran estrella?
Aquí BBC Sport selecciona algunos combates que queremos ver en 2026.
Anthony Joshua contra Tyson Fury
Bien, es la pelea más grande y la que más desgarra corazones: Joshua vs. Fury.
Hemos estado cerca antes, varias veces, pero esta vez estamos llenos de renovado optimismo de que la súper pelea de peso pesado sucederá.
Olvídense del hecho de que ninguno de los dos es campeón mundial o que Fury, de 37 años, está retirado desde hace un año, o que la pelea se realizó algunos años tarde y Joshua ahora tiene 36 años, aún así realmente nos gustaría verla.
Sería un momento decisivo para los dos mejores pesos pesados británicos de su era enfrentarse.
Y si sucede, esperamos que sea en el Reino Unido a finales de 2026.
Caroline Dubois contra Terri Harper o Alycia Baumgardner
La campeona mundial de peso ligero Caroline Dubois se perfila rápidamente como la próxima gran promesa. Ahora, aliada de las Promociones Más Valiosas (MVP) de Jake Paul, debutó en diciembre con una impresionante victoria contra Camilla Panatta.
Seguramente las peleas de unificación son las próximas para la joven de 24 años y ¿quién es una mejor opción que su compatriota británica y titular del cinturón de la OMB, Terri Harper?
La pareja no parece ser muy fanática el uno del otro, pero ahora están bajo el mismo banner promocional.
Ambos pelean a buen ritmo y tiene todos los ingredientes para un clásico del boxeo británico, sin importar el hecho de que ambos son campeones mundiales.
La peso superpluma unificada Alycia Baumgardner también es una opción intrigante y divertida para cualquiera de las dos mujeres, aunque la estadounidense de 31 años venció a Harper en una pelea por el título en 2021.