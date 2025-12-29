Bien, es la pelea más grande y la que más desgarra corazones: Joshua vs. Fury.

Hemos estado cerca antes, varias veces, pero esta vez estamos llenos de renovado optimismo de que la súper pelea de peso pesado sucederá.

Olvídense del hecho de que ninguno de los dos es campeón mundial o que Fury, de 37 años, está retirado desde hace un año, o que la pelea se realizó algunos años tarde y Joshua ahora tiene 36 años, aún así realmente nos gustaría verla.

Sería un momento decisivo para los dos mejores pesos pesados ​​británicos de su era enfrentarse.

Y si sucede, esperamos que sea en el Reino Unido a finales de 2026.