Una serie de importantes estrellas del deporte y organismos rectores han expresado su temor de que los campos de juego de toda Inglaterra puedan ser ocupados por construcciones y desaparecer si entran en vigor las reformas de planificación propuestas.

La ex Leona Jill Scott y los campeones olímpicos Sir Mo Farah y Alex Yee se encuentran entre quienes firmaron una carta abierta., externodiciendo que están «profundamente preocupados» por la posible eliminación de las protecciones legales para las instalaciones.

Otros firmantes fueron los directores de la Asociación de Fútbol (FA), la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB), la Unión de Rugby Football (RFU) y la Asociación de Tenis sobre Césped (LTA).

El gobierno está considerando despojar, externoLa agencia de financiación Sport England tiene derecho a ser consultada antes de construir un campo de juego.

Es parte de un plan de los ministros para acelerar las decisiones de planificación, ya que busca construir 1,5 millones de nuevas viviendas en Inglaterra para 2029.

Pero con una consulta en marcha, los firmantes dijeron: «Los campos de juego son irremplazables, y el papel de consultor estatutario de Sport England es una importante línea de defensa.

Debilitar esta protección corre el riesgo de acelerar la pérdida de los espacios que hacen posible el deporte y la actividad física de base, en un momento en que la participación está creciendo y la demanda nunca ha sido mayor.

Sport England se negó a hacer comentarios, pero este mes dijo que protegía, externoEl año pasado, se construyeron más de mil campos de juego en todo el país. Encargado de aumentar la actividad física, ha sido consultado sobre decisiones de planificación durante los últimos 30 años, tras la pérdida estimada de 10.000 campos de juego en los años ochenta y principios de los noventa.

La carta fue escrita por Fields in Trust, una organización benéfica que trabaja con autoridades locales y comunidades para proteger parques y campos de juego del desarrollo.

Su presidente, el excentrocampista Scott, declaró: «Reunir a tanta gente en torno a esta carta ha sido muy personal para mí. Demasiadas comunidades corren el riesgo de perder estos mismos espacios. Insto al gobierno a que escuche atentamente. No pedimos lo imposible. Les pedimos que protejan lo que ya existe, para las generaciones venideras».

Los firmantes, entre los que también se incluyen Eilish McColgan, Sir Matthew Pinsent, Tessa Sanderson y los responsables de UK Athletics, British Cycling y Parkrun, piden a los ministros «que garanticen que cualquier reforma de planificación conserve un mecanismo significativo para proteger los campos de juego y las instalaciones deportivas para las generaciones futuras».

Se trata de justicia social. Quienes más necesitan espacios verdes suelen ser los que menos acceso tienen. Sin estas protecciones, la salud y el bienestar de las comunidades se verán afectados.

Un portavoz del gobierno afirmó: «Ya existen fuertes protecciones para los campos de juego, que proponemos mantener, y estamos invirtiendo 400 millones de libras en el deporte de base».

Se ha informado a BBC Sport que no se tomará ninguna decisión hasta que se consideren en su totalidad los resultados de la consulta, que se extenderá hasta mediados de enero. El gobierno propone eliminar a Gardens Trust y Theatres Trust como entidades consultadas estatutariamente, así como a Sport England, lo que se espera que reduzca más de 3000 consultas anuales.

Este mes, el gobierno dijo que será necesario un fuerte aumento en la construcción de viviendas para alcanzar su objetivo.

Los constructores han advertido que el gobierno no alcanzará su objetivo, después de que el número de nuevas viviendas iniciadas cayera de 207.000 a 139.000 después de que el Partido Laborista asumiera el cargo, el nivel más bajo desde la pandemia de Covid-19.

La semana pasada, Mujeres en el Deporte dijo: «Ahora no es el momento de poner en riesgo nuestros campos de juego y nuestras canchas.

«Cualquier pérdida de este espacio ahora llegaría en un momento crítico, excluyendo a más mujeres y niñas del deporte y obstaculizando el crecimiento de una de las mayores historias de éxito del Reino Unido».

Se encuentra entre una serie de organismos deportivos que instan a sus miembros a apoyar una petición titulada «No eliminen a Sport England como consultor legal para solicitudes de planificación».

Ha sido firmado por casi 16.000 personas.