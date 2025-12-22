Una mujer se encuentra hospitalizada con heridas graves tras un accidente en un pueblo cerca de Kingsbridge, según la policía.

La policía de Devon y Cornwall dijo que los servicios de emergencia fueron llamados a la A381 en Elston Cross en Churchstow alrededor de las 11:20 GMT del viernes después de que un Nissan Note plateado y una camioneta Ford Transit verde chocaran.

La policía dijo que una mujer de 70 años de Kingsbridge, que era pasajera en el Nissan, fue llevada al Hospital Derriford, donde permanece en condición estable.

El conductor del Nissan, un hombre de unos 70 años, y dos personas en la furgoneta también sufrieron heridas leves. La policía informó que la carretera se reabrió alrededor de las 19:00 GMT y pidió a los testigos que se pusieran en contacto.