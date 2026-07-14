La importancia del legado de Heather Knight es difícil de cuantificar.

En un juego de números, su impacto va mucho más allá.

El excapitán lo ha visto todo en un récord de 320 partidos, 199 de ellos al mando durante nueve años agotadores pero que marcaron una época.

La euforia de aquella victoria en la Copa del Mundo en Lord’s en 2017 , el mismo campo donde ahora se retira del deporte , contrasta con la aplastante derrota en las Ashes que puso fin a su capitanía.

A lo largo de todo el proceso, tanto en los buenos como en los malos momentos, su profesionalismo fue ejemplar.

Tras cada derrota, afrontaba entrevistas difíciles, nunca flaqueó en su apoyo a sus compañeras de equipo y trabajó incansablemente cuando las lesiones amenazaban con poner fin a su carrera antes de estar preparada.

Resulta muy apropiado y un testimonio de su carácter que, cuando se le preguntó por el momento más destacado de su carrera, Knight mencionara su trabajo fuera del campo en lugar de cualquier cosa que los aficionados y los medios vieran en él.

Knight sustituyó a la legendaria Charlotte Edwards como capitana en 2016, dos años después de la introducción de los primeros contratos centralizados en Inglaterra, y se le encomendó la tarea de liderar al equipo durante la transición de amateur a profesional.

También se pronunció sobre la enorme diferencia salarial entre las competiciones masculinas y femeninas de The Hundred.

Junto a su predecesora, Nat Sciver-Brunt, la sensación de calma y seguridad que transmitía Knight cuando estaba en el centro del campo es algo que muy pocos han podido replicar.

Y la humillación de las Cenizas no debería, ni lo hace, anular todo lo que deja atrás. Se ha ganado su desfile de despedida bajo el sol del Señor.

De Heather Knight al críquet inglés, es un adiós. Del críquet inglés a Knight, es un gracias.

Desde Lord’s hasta Canberra, y de vuelta.

La historia de la era de Knight comienza y termina en Lord’s, en ambos casos contra India. A Knight le bastó menos de un año para grabar su nombre en los libros de historia, habiendo llenado a la perfección el vacío dejado por Edwards tanto como capitana como la bateadora más fiable del equipo. Pocos de los presentes olvidarán las escenas vividas en el estadio de críquet cuando Anya Shrubsole consiguió el último wicket para sellar el título de la Copa del Mundo , con las gradas repletas y las lágrimas de alegría de las 11 jugadoras en el terreno de juego. En cierto modo, ese fue el legado de Knight en aquel momento. A partir de entonces, el profesionalismo y las oportunidades para las jugadoras de críquet en el país se dispararon. Pero es imposible contar la historia de cualquier capitán de Inglaterra sin incluir un capítulo sobre Australia. A Knight se le resistió un triunfo en las Ashes durante toda su carrera, lo que sin duda debe ser un golpe duro. El empate a domicilio en 2017 fue un esfuerzo admirable y la remontada de 2023 casi se sintió como una victoria. Sin embargo, del mismo modo que la imagen de Knight levantando el trofeo en Lord’s quedará grabada en la memoria, también lo hará la de ella sola bajo la lluvia en Canberra, con el bate en el suelo, presintiendo la inevitabilidad de una victoria aplastante de Australia por 16-0. Se podría argumentar que Australia fue lo que hundió a Knight, pero, por otro lado, también se podría argumentar que contribuyó a su recuperación. La Knight que regresó a las filas de bateo para el inicio del verano de 2025 estaba rejuvenecida, sin un peso de encima , bateando con libertad y sin presión. Desafortunadamente, poco después sufrió un desgarro en el tendón de la corva , lo que dejó a Knight con mucho en qué pensar, ya que una cirugía de cadera la dejó fuera de los Juegos de la Commonwealth en 2022 y una lesión en la pantorrilla la dejó fuera de la Copa Mundial T20 de 2024. Toda esa rehabilitación le pasó factura, y aunque ha hablado de la tentación de intentarlo una última vez contra los australianos el próximo verano, lo que le parece correcto es cerrar el círculo en Lord’s.

Leyenda de la figura, ARCHIVO: Vea los mejores momentos de la victoria de Inglaterra sobre India para ganar la Copa del Mundo de 2017.

La nueva era: ¿qué sigue y quién?