Dos adolescentes fueron rescatados el sábado después de ser arrastrados al mar por el viento mientras practicaban paddle surf.

Según informaron los guardacostas, la alerta se dio a la Guardia Costera de Guernsey alrededor de las 16:30 BST y la lancha salvavidas costera RNLI de St Peter Port zarpó alrededor de las 16:40 para realizar una búsqueda.

Según la Guardia Costera de Guernsey, el bote salvavidas llegó al lugar a las 17:00, momento en el que los adolescentes ya habían sido encontrados en la costa de Coupee Sark por una embarcación privada que había respondido a una llamada de socorro emitida previamente por la guardia costera.

Como medida de precaución, los adolescentes fueron trasladados al bote salvavidas para una evaluación médica, pero ambos se encontraban en buen estado de salud y fueron entregados a sus padres en la playa de Dixcart Bay.

La guardia costera informó que la lancha salvavidas de la RNLI regresó a su base a las 17:35.

Añadió que su intención era «recordar a las personas que realizan actividades acuáticas que evalúen la marea y las condiciones meteorológicas, y que sean conscientes de sus propias capacidades antes de entrar en el agua».