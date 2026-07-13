El próximo año se creará un nuevo centro juvenil en el norte de Warwickshire como parte de los planes del gobierno para combatir el desempleo e impulsar la formación profesional.
Aún no se ha elegido la ubicación del centro, pero Rachel Taylor, la diputada laborista por North Warwickshire y Bedford, está presionando para que se ubique en Atherstone.
El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés) afirmó que el objetivo es reunir la educación, la formación, el apoyo a la salud mental y la orientación profesional bajo un mismo techo y hacerlos accesibles a los jóvenes de entre 16 y 24 años.
«Todos sabemos que en la escuela se anima a los alumnos a ir a la universidad, pero no se invierte lo suficiente en oficios y trabajos técnicos. Y necesitamos ayudar a nuestros jóvenes a acceder a esos campos», dijo Taylor.
Según datos de las autoridades locales de Inglaterra recopilados por el Departamento de Medios de Comunicación, Cultura y Deporte , el gasto municipal en servicios para jóvenes ha disminuido un 73% desde 2010.
Los nuevos centros juveniles tienen como objetivo facilitar el acceso al empleo a más jóvenes, y Taylor afirmó que las subvenciones de hasta 5.000 libras esterlinas para que las empresas locales contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años y a los propios centros juveniles forman parte de esa estrategia.
El gobierno afirma que el programa, que cuenta con un presupuesto total de 2.500 millones de libras esterlinas, forma parte de una «iniciativa única en una generación para combatir el desempleo juvenil».
El programa contempla la apertura de un total de 360 centros en todo el país. North Warwickshire y Rugby contarán con uno en 2027, y Stratford-upon-Avon y Warwick lo harán en el tercer año del proyecto.
‘Más para los jóvenes’
Los nuevos centros juveniles han sido bien recibidos por Amina Bhagatte-Mamoojee, cofundadora y directora ejecutiva de Aspire in Arts, una organización que ofrece apoyo específico a jóvenes de Nuneaton y sus alrededores.
«Creo que debería haber más oportunidades para los jóvenes de la comunidad», dijo.
«Una de las razones por las que creamos Aspire in Arts fue la necesidad de un servicio para jóvenes en nuestra zona. Kirsty (Lowrie, cofundadora) y yo vivimos en Nuneaton y hemos vivido allí toda la vida.»
«Al vivir en Nuneaton, queríamos devolver algo a nuestra comunidad local.»
Aspire in Arts trabaja semanalmente con más de 250 jóvenes a través de siete clubes juveniles, de lunes a viernes. El grupo también ofrece actividades alternativas y programas de intervención durante el día.
Aunque todavía no se ha elegido la ubicación del centro juvenil en North Warwickshire, el diputado de la zona ha escrito al líder del consejo municipal solicitando que se ubique en Atherstone.
En una copia del correo electrónico publicada en su página de Facebook , Taylor afirmó que el distrito de Atherstone Central tenía el «mayor número de jóvenes de entre 18 y 24 años que solicitaban la prestación por desempleo o el crédito universal mientras buscaban trabajo» y que la ciudad estaba ubicada en el centro y era la parte más accesible del municipio.