El próximo año se creará un nuevo centro juvenil en el norte de Warwickshire como parte de los planes del gobierno para combatir el desempleo e impulsar la formación profesional.

Aún no se ha elegido la ubicación del centro, pero Rachel Taylor, la diputada laborista por North Warwickshire y Bedford, está presionando para que se ubique en Atherstone.

El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés) afirmó que el objetivo es reunir la educación, la formación, el apoyo a la salud mental y la orientación profesional bajo un mismo techo y hacerlos accesibles a los jóvenes de entre 16 y 24 años.

«Todos sabemos que en la escuela se anima a los alumnos a ir a la universidad, pero no se invierte lo suficiente en oficios y trabajos técnicos. Y necesitamos ayudar a nuestros jóvenes a acceder a esos campos», dijo Taylor.

Parlamento del Reino Unido La diputada Rachel Taylor afirma que los nuevos centros reunirán servicios de apoyo, educación y empleadores para brindar más oportunidades a los jóvenes de la zona para encontrar trabajo.

Según datos de las autoridades locales de Inglaterra recopilados por el Departamento de Medios de Comunicación, Cultura y Deporte , el gasto municipal en servicios para jóvenes ha disminuido un 73% desde 2010.

Los nuevos centros juveniles tienen como objetivo facilitar el acceso al empleo a más jóvenes, y Taylor afirmó que las subvenciones de hasta 5.000 libras esterlinas para que las empresas locales contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años y a los propios centros juveniles forman parte de esa estrategia.

El gobierno afirma que el programa, que cuenta con un presupuesto total de 2.500 millones de libras esterlinas, forma parte de una «iniciativa única en una generación para combatir el desempleo juvenil».