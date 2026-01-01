La impresionante victoria del Arsenal sobre el Aston Villa le devolvió la presión al Manchester City para comenzar 2026 con fuerza y ​​mantener el ritmo en la lucha por el título. Menos mal que no suelen sufrir resaca en el nuevo año.

El City ha ganado su primer partido de liga en nada menos que 18 de los últimos 19 años, incluyendo los últimos 13 consecutivos. Curiosamente, la última vez que no sumó tres puntos fue en la derrota por 1-0 ante el Sunderland el día de Año Nuevo de 2012.

El City tampoco ha tenido dietas goleadoras en enero, ya que ha disfrutado de un festín goleador en los últimos años. Ha marcado en la asombrosa cifra de 32 partidos ligueros consecutivos en enero, desde 2017.

Es la racha más larga de este tipo en la historia de la máxima categoría, mientras que en toda la Football League solo el Crewe Alexandra entre 1960 y 1972 tuvo una racha más larga con 36.

Diciembre también fue bastante bueno para los de Pep Guardiola, consiguiendo ocho victorias en ocho partidos en todas las competiciones. Tras una temporada 2024-25 tan floja y un inicio de temporada inestable, han recuperado la ilusión y han ganado 13 de sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.

Incluso lograron una victoria en su último partido contra el Nottingham Forest sin que Erling Haaland marcara. Este será su primer partido en el Stadium of Light; ha marcado en 22 de los otros 23 estadios de la Premier League en los que ha jugado, aparte de Anfield.

Mientras disfrutaba de un día tranquilo en el City Ground, Rayan Cherki volvió a demostrar que se perfila como uno de los fichajes de la temporada con un gol y una asistencia en una exhibición llena de acción.