Nasry Asfura ha sido declarado ganador de las reñidas elecciones presidenciales de Honduras, después de semanas de retrasos por problemas técnicos y acusaciones de fraude.

El candidato conservador del Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, ganó con el 40,3% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), superando a Salvador Nasralla, del Partido Liberal de centroderecha, que obtuvo el 39,5%.

En una publicación en X, Asfura dijo: «Honduras: estoy listo para gobernar. No los defraudaré».

Mientras tanto, Nasralla declaró en rueda de prensa: «No aceptaré un resultado basado en omisiones». Pero también instó a sus partidarios a mantener la calma.

EPA/Shutterstock Salvador Nasralla (centro) habla en una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras. Foto: 24 de diciembre de 2025EPA/Shutterstock

Salvador Nasralla (centro) dijo a sus partidarios: «No les pido que salgan a la calle porque eso no tiene ningún resultado positivo».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a todas las partes a respetar el resultado «para que las autoridades hondureñas puedan garantizar una transición pacífica de autoridad».

Pero el presidente del Congreso del país, Luis Redondo, publicó que el resultado era «completamente ilegal».

La votación se celebró el 30 de noviembre, pero el recuento se retrasó dos veces por fallos técnicos, que los funcionarios electorales calificaron de «inexcusables».

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, culpó del retraso a la empresa privada encargada de tabular los resultados.

Dijo que la empresa había realizado mantenimientos sin avisar ni consultar con la CNE.

La interrupción se produjo un día después de que el portal que mostraba los resultados en tiempo real fallara.

Los resultados de las elecciones fueron ajustados y, debido a la naturaleza tumultuosa del sistema de procesamiento, alrededor del 15% de las actas tuvieron que contarse a mano para decidir el ganador.

En Honduras se han generado tensiones a raíz de los retrasos en las protestas celebradas en todo el país la semana pasada.

Miles de simpatizantes del gobernante partido Libre se manifestaron en la capital Tegucigalpa por lo que consideraron fraude en la votación.

La presidenta saliente, Xiomara Castro, había denunciado que se estaba produciendo un «golpe electoral» y a principios de este mes dijo que las elecciones estaban siendo empañadas por la «interferencia» de Trump.

Cuando apoyó a Asfura para presidente, Trump dijo que se desataría un gran revuelo si su estrecha ventaja se revertía en el recuento.

También amenazó con retirar el apoyo financiero de Estados Unidos si Asfura no ganaba.

En una medida sorpresiva, el presidente estadounidense también indultó a Juan Orlando Hernández, miembro del Partido Nacional de Asfura, quien estaba cumpliendo una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por cargos de drogas y armas.

La Constitución le prohibió a Castro presentarse como candidato a un segundo mandato.

Nueve días después de la votación, Nasralla acusó a «personas corruptas» de manipular el recuento de votos en el país centroamericano. También afirmó que los comentarios de Trump habían perjudicado sus posibilidades de victoria.

En su declaración tras el anuncio del resultado, Rubio dijo que Estados Unidos «esperaría trabajar con su administración entrante para avanzar en nuestra cooperación de seguridad bilateral y regional», y agregó que los dos países «pondrían fin a la inmigración ilegal» a Estados Unidos, al tiempo que fortalecerían los lazos económicos.