Un ex presentador recordó que Chris Rea pidió que su canción se reprodujera en la radio antes de firmar un contrato de grabación.

Stan Laundon, de 82 años, dijo que el músico de Middlesbrough, que murió el lunes a los 74 años, entró al antiguo edificio de BBC Radio Teesside en Linthorpe Road con una canción llamada Love Is The Way.

Dijo que fue mientras Rea trabajaba en la heladería y cafetería de su familia frente al estudio a principios de los años 70, y se acercó y dijo: «Tengo esta cinta de carrete a carrete, ¿hay alguna posibilidad de que la reproduzcas?»

Al describir a Rea como «un muchacho muy tranquilo», el Sr. Laundon dijo que tocó la canción y «fue bastante agradable».

El Sr. Laundon, que trabajó en BBC Radio Teesside y BBC Radio Cleveland durante 21 años, dijo que había visto a Rea algunas veces en el negocio familiar.

«Conocía su rostro, pero no tenía idea de que era cantante, guitarrista y compositor», dijo a BBC Radio Tees.

«Fue agradable conocerlo, una persona muy agradable.»

Stan Laudan, que en la imagen tiene cabello castaño hasta los hombros, una camisa azul, traje blanco y zapatos blancos y está sentado en un automóvil Lotus oscuro en la década de 1970.

Fuente de la imagen,Stan Laundon

Título de la imagen,Stan Laundon dijo que tocó la canción de Rea en la radio antes de firmar un contrato de grabación.

Nacido en 1951 en Middlesbrough, el músico trabajó en el negocio de heladería y cafetería de su padre, Rea’s Café, cuando era adolescente.

El plan era hacerse cargo del negocio familiar, pero a los 21 años aprendió a tocar la guitarra y tocó en bandas locales, incluida Magdalene.

Consiguió su primer contrato discográfico con Magnet Records a mediados de la década de 1970.

Middlesbrough influyó mucho en la composición de sus canciones, especialmente en canciones como Steel River, que refleja la identidad industrial de la ciudad.

Fotografía en blanco y negro de un joven Chris Rea posando en un triciclo frente a una furgoneta que vende helados. Tiene el pelo largo hasta los hombros y viste pantalones acampanados blancos.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty

Título de la imagen,La familia de Chris Rea era conocida en Middlesbrough por fabricar y vender helados.

El primo de Rea y compañero músico, Adrian Rea, dijo a BBC Radio Tees que debido al delicado estado de salud de su pariente «esperábamos lo peor pero pensamos que al menos vería el nuevo año».

Al recordar su época de crecimiento al lado de Rea, dijo que ambos padres crearon el negocio de helados «pero a nosotros nos gustaba la música».

Recordó «hacer conciertos regulares» con Rea en Middlesbrough y «crecer juntos» mientras producíamos discos.