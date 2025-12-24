Un hombre de 37 años que sacó a un hombre de su cama, lo golpeó y pateó repetidamente antes de huir en un caso de identidad equivocada ha sido encarcelado por más de 14 años.

Michael Dumbuya, de Londres, era parte de un grupo que atacó a Cody Hudd en su casa después de conducir hasta el sur de Gales el 20 de mayo para recuperar drogas en nombre de un grupo del crimen organizado, pero fue a la dirección equivocada.

Luego se dio a la fuga, alcanzando velocidades superiores a 241 km/h y fue atrapado por la policía después de una persecución a alta velocidad, antes de chocar con otro automovilista.

El lunes fue condenado a 14 años y cinco meses en el Tribunal de la Corona de Cardiff.

El tribunal escuchó que el Sr. Hudd se despertó y encontró a tres hombres en su habitación preguntándole por drogas, quienes luego lo golpearon y abofetearon repetidamente antes de arrastrarlo por el cuello fuera de la habitación y conducirlo escaleras abajo hasta su jardín.

Después de abrir su auto e intentar mostrar a los hombres que no tenía ninguna de sus drogas, fue atacado nuevamente por los hombres, lo cual fue filmado por uno de los atacantes.

El video, reproducido en el tribunal, muestra a la víctima tendida en el suelo con sangre en la boca mientras un hombre le apuntaba con el dedo a la cara y le preguntaba sobre drogas.

En un momento dado, uno de los hombres le pisoteó la cabeza.

Después de huir de la casa tras el ataque, el tribunal escuchó que la policía localizó el vehículo de Dumbuya en la M4 cerca de Caerleon, condado de Newport, y lo persiguió.

El hombre de 37 años viajaba a más de 241 km/h por la M4 hasta que su coche salió de la M4 en el cruce 17, donde chocó contra otro conductor.

Se vio a Dumbuya saliendo por la ventanilla del lado del conductor.

El automóvil negro se muestra gravemente dañado al costado de una carretera, está destrozado con el maletero y el capó levantados y múltiples ventanas rotas, así como daños en la carrocería del automóvil.

Fuente de la imagen,Servicio de Fiscalía de la Corona

Título de la imagen,El coche viajaba a velocidades superiores a 150 mph antes de estrellarse.

Después de arrestarlo, la policía recuperó una escopeta recortada cargada del automóvil de Dumbuya, junto con un pasamontañas, guantes y una pistola alimentada por dióxido de carbono.

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) utilizó la presencia de sangre de la víctima en su ropa como parte de su evidencia en el caso.

En una declaración leída en el tribunal, el Sr. Hudd dijo que su vida había cambiado desde el ataque y se había vuelto «frío y distante» y «fácilmente distraído».

«No disfruto de nada», dijo.

«Siento que no tengo motivación ni empuje».

El Sr. Hudd dijo que estaba «tratando de dejar todo esto atrás, pero está resultando difícil» y agregó que «ha habido estrés financiero adicional ya que no he podido trabajar desde que sucedió».

La pistola plateada y marrón se coloca sobre una mesa con reglas al lado para demostrar la escala.

Fuente de la imagen,Servicio de Fiscalía de la Corona

Título de la imagen,Una de las armas recuperadas tras el arresto de Dumbuya fue una escopeta recortada.

Al sentenciar a Dumbuya, la jueza Tracey Lloyd-Clarke dijo que éste estaba «involucrado en el suministro de cocaína» y actuaba como «ejecutor pagado» utilizando «violencia grave y armas» en nombre de grupos del crimen organizado.

«Usted fue reclutado para usar la fuerza y ​​el terror», dijo, añadiendo que su papel era recuperar drogas que habían desaparecido y que se le debía pagar £5.000 por su participación en el plan.

El juez Lloyd-Clarke dijo que Dumbaya había puesto su pie sobre el pecho del Sr. Hudd, presionando «tan fuerte que le resultaba difícil respirar».

Agregó que cuando la policía lo encontró, estaba en posesión de una palanca, una escopeta recortada y un teléfono con un video tomado por uno de los tres hombres durante el ataque.

El juez Lloyd-Clarke dijo que hubo un «grado significativo de planificación» y que fue un «asalto prolongado y persistente» que implicó una conducción «peligrosa».

Dumbuya se declaró culpable de cinco cargos, entre ellos posesión de arma de fuego con intención de poner en peligro la vida y conducción temeraria. Se declaró inocente de un sexto cargo de robo con agravantes, que constará en el expediente.