Vetevendosje ganó las elecciones en febrero, pero sin mayoría, y Kosovo ha estado sin un gobierno funcional desde entonces.

Los dos principales partidos de la oposición, el Partido Democrático de Kosovo (PDK) de centroderecha y la Liga Democrática de Kosovo (LDK), obtuvieron el 20,98% y el 13,89%, respectivamente.

Con el 90% de los votos escrutados, el partido, cuyo nombre significa «autodeterminación», obtenía el 50,8%, lo que supone un tercer mandato en el poder para su líder, Albin Kurti.

El partido nacionalista albanés Vetevendosje ha obtenido una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias de Kosovo, según los resultados preliminares.

El impasse significó que había una gran pregunta pendiente sobre estas segundas elecciones parlamentarias del año .

¿Los votantes castigarían a Kurti por los largos meses de estancamiento en la Asamblea Nacional del país, o a los partidos de oposición que se negaron a aceptar una coalición con el movimiento de izquierda de Kurti?

El electorado ha dado una respuesta clara. Esto no será suficiente para conseguir suficientes escaños para que Kurti gobierne sin socios de coalición. Pero no debería tener dificultades para encontrar apoyo entre los diputados de los partidos de minorías étnicas, que tienen garantizados 20 de los 120 escaños de la Asamblea Nacional.

Es la cuarta victoria consecutiva de Vetevendosje en las elecciones parlamentarias. El resultado es una reivindicación después de que los partidos de la oposición bloquearan sus intentos de formar gobierno tras las elecciones previas del 9 de febrero.

Kurti afirmó que fue «la mayor victoria en la historia del país» y dijo que esperaba que los partidos de oposición cooperaran, en lugar de frustrarse, esta vez.

Arben Gashi, de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), tercera en la clasificación, indicó que esto podría ser posible. «Cuando los votantes hablan, el resultado no puede ignorarse», publicó en redes sociales. «Se requiere reflexión y acción responsable», añadió.

Hay mucho en juego. Kosovo ha perdido cientos de millones de euros en fondos de la Unión Europea debido a la falta de un gobierno operativo. Kurti también mencionó posibles acuerdos con el Banco Mundial que elevarían la suma total a más de 1.000 millones de euros.

La restauración de las relaciones con los principales aliados internacionales de Kosovo, la UE y Estados Unidos, también debería estar en la agenda. Kurti enfureció a Bruselas y Washington al atacar repetidamente a instituciones que atienden a la minoría serbia de Kosovo, desde oficinas de correos hasta centros de salud. Esto incrementó las tensiones en el norte de Kosovo, de mayoría serbia.

La UE finalmente ha acordado eliminar las medidas punitivas que impuso en 2023. Sin embargo, buscará que Kurti adopte un enfoque pragmático en el estancado diálogo de normalización con Serbia, en lugar de ceñirse a su habitual línea dogmática. Dadas sus frías relaciones con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, esta podría ser una esperanza vana.

El hecho de que los votantes de Kosovo hayan respaldado rotundamente una cifra tan polarizadora refleja su visión cínica de las alternativas. Partidos afines al Ejército de Liberación de Kosovo dominaron el gobierno durante la década posterior a la declaración unilateral de independencia de 2008, pero no cumplieron sus promesas de prosperidad.

Un analista, Artan Muhaxhiri, señaló las «innumerables violaciones de la constitución, la falta de desarrollo económico y la ruptura de las relaciones con los aliados» por parte de Vetevendosje durante sus años en el poder.

Pero concluyó que «pese a todas las carencias, los ciudadanos han considerado que la oposición es más dañina».