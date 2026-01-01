El organizador de una campaña de financiación colectiva, creada para ayudar a los afectados por la rotura de un canal tres días antes de Navidad, ha dicho que cerrará el jueves.

El youtuber del canal Paul Smith-Storey dijo que la página GoFundMe, que había alcanzado £85,000 el martes, cerraría para que el dinero recaudado pudiera distribuirse rápidamente.

Agregó que lo recaudado se destinará exclusivamente a los propietarios de las dos embarcaciones arrastradas por la brecha y de una tercera que quedó tambaleándose al borde del abismo.

La brecha se produjo en el Canal de Llangollen en Whitchurch, Shropshire, el 22 de diciembre, lo que llevó a los servicios de emergencia a declarar un incidente grave .

En un video en el canal Narrowboat Life Unlocked , que dirige Smith-Storey con su socio Anthony, dijo que habían estado en conversaciones con los tres propietarios de barcos sobre cómo proceder.

No queremos que la gente piense que nos vamos a quedar con ese dinero. Es mucho mejor si podemos entregarlo cuanto antes.

Continuó: «Muchas gracias, tan cerca de Navidad… el coste de la vida es altísimo. Eso es lo que nos ha sorprendido con la generosidad de todos».

Se esperaba que las donaciones cerraran al mediodía del jueves.

Fuente de la imagen,Un día más a bordo Título de la imagen, Paul (izquierda) y Anthony (cuarto desde la izquierda) compartieron un almuerzo del Boxing Day con otros navegantes.

El lunes, en una publicación en Facebook, los recaudadores de fondos criticaron a los «haters» que, según dijeron, los habían acusado de «sacar provecho» de la historia a través del tráfico monetizado a sus actualizaciones de video.

Dijeron que habían estado grabando videoblogs sobre la vida en el canal durante cinco años y que habría sido «ridículo» no haber cubierto un evento tan significativo «a solo 80 yardas de nuestro barco».