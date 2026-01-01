Hay algunas comunidades donde la muerte está arraigada en la textura cotidiana de la vida.

Un hecho que quizás recuerdes al escuchar esto en tu radio: «Bienvenidos a los esquelas, pero lamentamos informarles que no habrá esquelas esta mañana».

La aclamada cantante irlandesa Róis, también conocida como Rose Connolly, proviene de una de esas comunidades rurales que cruzan fronteras en Irlanda del Norte y este no obituario está incluido en su galardonado disco Mo Léan.

Y aunque su música, inspirada en la tradición del duelo irlandesa, es muy oscura e intensa, eso no significa que se tome todo tan en serio.

«Pensé que sería divertido», dijo, sobre escuchar el aviso de fallecimiento de su radio local.

«Bueno, esa es la frase original. Mi madre y yo la escuchamos una vez en la radio. Y, de hecho, mi hermano conoció a la mujer que la dijo», explicó Róis.

Ella sabía que a la gente mayor le encantan las esquelas, por eso lo dijo. Lo imité y bajé el tono de voz para que sonara diferente.

Fuente de la imagen,Órlaith Mac Eoin Manus Título de la imagen, Criado en un hogar musical, Róis estudió más tarde en Dublín y los Países Bajos.

Esta veta de humor negro e irónico ofrece un raro momento de ligereza en Mo Léan, atravesando la intensidad mientras Róis profundiza en la muerte, reinterpretando las canciones olvidadas y obsesivas que una vez dividían el aire sobre las casas de velorio rurales.

Criada en Newtownbutler, en el condado de Fermanagh, Róis creció en un «hogar muy musical», aprendiendo música tradicional irlandesa antes de estudiar piano, pero inicialmente se mostró reacia a cantar.

«Mi hermana y mi padre son dos muy buenos cantantes, mi hermano también.

“Quería estar en la banda… Creo que era bastante tímida… Sabía que podía cantar, pero por alguna razón quería guardármelo para mí”, le dijo a BBC News NI.

Después de conocer la interpretación de Arthur McBride realizada por Paul Brady, se dio cuenta de que podía «hacer todas las cosas elegantes».

«Pensé: ‘Oh, probablemente podría hacer esto’, y luego estuve en la obra de La Bella y la Bestia para la escuela, así que eso me obligó a hacerlo».

Posteriormente estudió música en la universidad, primero en la Real Academia Irlandesa de Música, una universidad asociada al Trinity College de Dublín, antes de estudiar en el Real Conservatorio de La Haya.

Recuperando el lenguaje

Alentada por sus profesores en los Países Bajos, Róis comenzó a explorar su herencia irlandesa más profundamente y desde entonces se ha comprometido a aprender y actuar en su lengua materna.

Un amigo gaeilgeoir [hablante de irlandés] le enseñó el idioma a cambio de comidas, las letras de Kneecap también la ayudaron a aprender, y un creciente círculo de amistades de hablantes de irlandés la inspiró aún más, explicó.

Al reflexionar sobre los artistas irlandeses, como el mencionado trío de rap y la estrella emergente del condado de Meath, CMAT, que adoptan su lengua materna, Róis dijo que es «algo increíble de ver».