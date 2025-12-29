Al menos 15 personas murieron y 19 resultaron heridas el sábado cuando un autobús de pasajeros se precipitó a un barranco en la Carretera Interamericana, en el oeste de Guatemala, según las autoridades.

«Quince personas murieron en este accidente de tránsito: 11 hombres, tres mujeres y un menor», dijo a la prensa Leandro Amado, portavoz de los bomberos locales.

Agregó que alrededor de 19 personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos al lugar del accidente.

¿Qué sabemos del accidente?

El accidente ocurrió en el departamento de Sololá, Guatemala, entre los kilómetros 172 y 174. Esta zona es conocida por su densa niebla, lo que reduce la visibilidad para los conductores.

Según Amado, el autobús cayó a un barranco de unos 75 metros de profundidad por razones desconocidas.

La madrugada del sábado, el cuerpo de bomberos compartió imágenes en las redes sociales que mostraban el autobús destrozado en el barranco mientras los bomberos trabajaban para rescatar a las víctimas.

Los accidentes de tránsito mortales son comunes en Guatemala. En febrero, un autobús de pasajeros cayó a un barranco en la entrada norte de la Ciudad de Guatemala, causando la muerte de 54 personas.