El sur de Inglaterra lucía hermoso durante la semana de Navidad, con paisajes de playa, ciudad y campo bañados por el sol invernal.

Únase a nosotros mientras nos tomamos unos minutos para relajarnos y disfrutar de la belleza de Oxfordshire, Berkshire, Dorset, Hampshire y la Isla de Wight a través de las impresionantes imágenes que nos han enviado durante los últimos siete días.

Fuente de la imagen,Hang Ross Título de la imagen, Estos ponis estaban disfrutando de su desayuno en New Forest, cerca de Lyndhurst, cuando fueron fotografiados por el observador meteorológico de la BBC, Hang Ross.

Fuente de la imagen,DonDon Título de la imagen, El observador meteorológico de la BBC, DonDon, recibió este mensaje en su paseo del día de Navidad en Swanage.

Fuente de la imagen,Lucie Johnson Título de la imagen, Los edificios de Oxford lucían impresionantes bajo el sol invernal para la observadora meteorológica de la BBC Lucie Johnson.

Fuente de la imagen,Almirante rojo Título de la imagen, Las luces navideñas brillaban intensamente en Romsey para el observador meteorológico de la BBC, el Almirante Rojo.

Fuente de la imagen,Ken Rayner Título de la imagen, La iglesia en Hungerford brillaba bajo el sol invernal cuando el meteorólogo de la BBC, Ken Rayner, tomó esta foto.

Fuente de la imagen,Gorrión Título de la imagen, El mar estaba agitado en Sandown mirando hacia el muelle y Culver para el observador meteorológico de la BBC Sparrow

Fuente de la imagen,Mike en su bicicleta Título de la imagen, Un impresionante amanecer en Abingdon fue capturado sobre el río por el observador meteorológico de la BBC, Mike, en su bicicleta.

