Un consejo del este de Londres está avanzando con los planes para poner fin a los incendios perennes en un antiguo vertedero ilegal.

El campo Arnolds Field en Launders Lane, conocido como el Volcán Rainham, fue declarado oficialmente contaminado tras una revisión judicial en octubre. Se ha incendiado más de 100 veces desde 2019, enviando columnas de humo potencialmente nocivas a las viviendas.

El Ayuntamiento de Havering planea rociar las áreas que se cree que tienen más probabilidades de incendiarse con un sello de polímero para reducir el oxígeno que pasa al subsuelo y alimenta los incendios.

Esta obra, según el consejo, dará al propietario tiempo suficiente para presentar planes de desarrollo del terreno o por otros medios. Los planes para contratar a un contratista se acordarán el próximo mes.

Ray Morgon, líder del consejo, declaró: «Estamos en conversaciones con el propietario del terreno para implementar una solución temporal antes del próximo verano para detener los incendios hasta que pueda implementar una solución permanente, ya sea mediante la presentación de una solicitud de planificación para el desarrollo del terreno, que debería incluir la solución definitiva del problema, o mediante otros medios».

El líder de la Asociación de Residentes de Havering dijo al Servicio de Informes de Democracia Local que el enfoque del consejo con el sello de polímero debería «durar lo suficiente para cubrir el tiempo necesario para la solución permanente por parte del propietario del terreno».

El consejo financiará las obras, cuyo coste no se ha hecho público, y ha escrito al Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, al Ministerio de Gobierno Local, a la Agencia de Medio Ambiente y a la Autoridad del Gran Londres para ayudar a cubrir los costes.

El consejo dijo anteriormente que cualquier trabajo «sustancial» para detener los incendios podría tardar entre tres y siete años en completarse.

«Sea cual sea el resultado, estamos actuando lo más rápido posible para que los residentes no vuelvan a sufrir», afirmó Morgon.

En junio, el Tribunal Superior dictaminó que el consejo actuó ilegalmente al no designar la tierra como contaminada , después de una larga campaña legal encabezada por Clean the Air Havering.

Entre 2002 y 2014, Arnolds Field fue escenario de importantes vertidos ilegales, almacenamiento ilegal de armas de fuego y producción de drogas.