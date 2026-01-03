Una piscina victoriana catalogada, que ha estado cerrada durante más de dos años, volverá a abrir a finales de este mes.

El Health Hydro en Swindon, Wiltshire, volverá a abrir el 19 de enero después de las mejoras en su gimnasio, vestuarios, baños turcos y gran piscina.

También se han mejorado los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería de toda la instalación, reduciendo el consumo general de energía a largo plazo.

Originalmente, estaba previsto que las obras finalizaran a finales de 2024, pero el descubrimiento de amianto y filtraciones estructurales en el edificio catalogado de Grado II* retrasó el progreso.

También se han realizado reparaciones en la fachada, el tejado, los canalones, las puertas y las ventanas para preservar la integridad del edificio.

Fuente de la imagen,LDRS Título de la imagen, El sitio puede ser el ejemplo victoriano más antiguo y de uso continuo del mundo.

Originalmente conocida como Piscinas y Dispensario, esta extensa instalación de salud fue construida en 1891 para los trabajadores de Great Western Railway (GWR) que vivían cerca.

Ofrecía un enfoque más holístico a la atención y contaba con baños y piscinas, un dispensario y consultorios para médicos y dentistas.

Los planes de restauración comenzaron en 2018 cuando el Ayuntamiento de Swindon encargó una evaluación de opciones para el futuro del edificio catalogado.

En asociación con el arrendatario GLL, Swindon Heritage Preservation y Historic England, la autoridad ha conseguido financiación por valor de aproximadamente 8,6 millones de libras.

Además de la piscina principal, las futuras fases tienen como objetivo revitalizar el área de la piscina más pequeña, los baños turcos y el dispensario, pero esto sigue dependiendo de más financiación.

Título de la imagen, La concejala Marina Strinkovsky dijo que «no puede esperar» a ver la reacción del público a la transformación.

La concejala del distrito de Swindon, Marina Strinkovsky, miembro del gabinete de planificación y creación de espacios, dijo que la reapertura «se ha hecho esperar».

«Había mucha gente que nunca pensó que volvería a ver el interior del edificio», dijo.

Muchas generaciones de habitantes de Swindon han utilizado este edificio y han aprendido a nadar aquí durante su infancia. Creo que será una experiencia muy alegre para mucha gente.