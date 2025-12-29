Dos aprendices de carpintería y ebanistería de las Islas del Canal han recibido reconocimiento a nivel nacional.

Gareth Foster y Alex Gill están completando sus aprendizajes en el Instituto Guernsey (TGI) y fueron premiados por el Instituto de Carpinteros.

Gareth Foster trabaja para una empresa constructora en Alderney y recibió el premio de honor en la categoría de estudiante de tercer año.

TGI dijo que los jueces buscaban habilidades excepcionales y dedicación a la industria y que los premios destacaban el talento futuro.

El Sr. Gill trabaja para una empresa de carpintería y decoración con sede en Jersey y quedó primero a nivel regional y tercero a nivel nacional en la categoría Sub-21 de la competición.

El Instituto Guernsey dijo que los premios estaban abiertos a estudiantes y aprendices de alrededor de 50 colegios y que este año los participantes tuvieron que hacer una escotilla de servicio y las piezas terminadas se enviaron a Londres para ser evaluadas.

Jacques Perree, profesor de carpintería y ebanistería en TGI, dijo: «Estamos muy orgullosos de Gareth y Alex por estos fantásticos logros.