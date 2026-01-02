La falta de acceso sin escalones a la plataforma de una estación es «increíblemente frustrante», dijo el líder de un grupo de discapacitados, mientras un diputado renovó los pedidos para que se haga accesible.

A una de las plataformas de la estación Northwich en Cheshire solo se puede acceder a través de una pasarela sobre las vías y la estación no ha tenido éxito en obtener financiación para resolver este problema en los últimos años.

Lynne Turnbull, del grupo de campaña Disability Positive, dijo que puede parecer que la discapacidad es el «pariente pobre de la Ley de Igualdad».

Un ministro de Transporte dijo que la accesibilidad era una «prioridad absoluta» para el gobierno.

El diputado de la zona calificó recientemente la falta de acceso como una «exclusión por diseño» y pidió al gobierno que considere financiar la estación para hacerla accesible.

Andrew Cooper, diputado laborista por Mid Cheshire, dirigió recientemente un debate parlamentario sobre cuestiones de accesibilidad en la estación.

«Cuando hablamos de construir comunidades más fuertes y justas o de fomentar viajes más ecológicos, tenemos que asegurarnos de que nuestro transporte público esté abierto para todos», dijo.

«Una estación de tren que sólo algunos de nosotros podemos utilizar no es un auténtico transporte público: es exclusión por diseño».

El Sr. Cooper también destacó lo que llamó una «oportunidad perdida» para la estación.

En 2021, parte de la cubierta victoriana se derrumbó y dijo que las obras para repararla eran la «oportunidad perfecta» para hacer accesible la estación.

Pidió al gobierno que considere la inclusión de Northwich en la próxima ronda de Acceso para Todos, un plan para proporcionar fondos para que las estaciones sean accesibles.

Fuente de la imagen,Parlamento del Reino Unido Título de la imagen, Andrew Cooper dijo que una estación no totalmente accesible «no era verdaderamente un transporte público».

Network Rail, empresas ferroviarias y organizaciones estratégicas pueden solicitar financiación, pero Northwich no tuvo éxito en la última ronda.

El programa se lanzó en 2006 y el gobierno afirmó que había implementado acceso sin escalones en más de 260 estaciones hasta mayo de 2025.

Los datos del gobierno muestran que en Gran Bretaña, el 61% de las estaciones tienen acceso sin escalones.

En el Noroeste, el 58% de las estaciones de la región tienen acceso sin escalones.

Lynne Turnbull, directora ejecutiva de Disability Positive, con sede en Northwich, dijo que la situación era «desafiante» para quienes querían viajar hacia o desde la ciudad.

«Es increíblemente frustrante, como mujer discapacitada, seguir teniendo las mismas conversaciones, no solo de que estamos en 2025, sino de las mismas que teníamos en 2021 tras el colapso», dijo.

«La Ley de Igualdad, vigente desde 2010, garantiza los derechos de todas las características protegidas, incluida la discapacidad.

«A veces parece que la discapacidad es el pariente pobre de la Ley de Igualdad».

‘Increíblemente frustrante’

Después de que la baronesa Tanni Grey-Thompson quedara varada en un tren en agosto de 2024, el primer ministro Sir Keir Starmer dijo que «debería ser un requisito básico» tener instalaciones accesibles en todo el transporte público .

Cat Whitehouse, codirectora ejecutiva de Transport for All, una organización que lucha por un mejor transporte para las personas con discapacidad, pidió que se tomen más medidas antes.

«Keir, cumple tus promesas», dijo.

En respuesta al debate parlamentario del Sr. Cooper, el ministro de Transporte, Simon Lightwood, dijo que la accesibilidad era una «prioridad absoluta» para el gobierno.

«Una vez que esté completamente establecido y operativo, será de importancia crítica para Great British Railways», dijo.

Dijo que, dado el «poderoso argumento» que el diputado había presentado a favor de Northwich, esperaba plenamente que se lo tuviera en cuenta para futuras rondas de financiación.