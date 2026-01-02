A mitad de temporada, el Liverpool tiene 33 puntos en 19 partidos y se sitúa en cuarto lugar.

Dada la pésima racha que tuvieron a principios de temporada, eso sugiere que las cosas van por buen camino, pero esta fue otra actuación decepcionante en gran medida. Al Liverpool le falta urgencia desesperadamente.

El equipo de Arne Slot mantuvo bien el balón, pero tuvo dificultades para abrirse paso ante un Leeds que se defendía bien. Por momentos, parecía que el Liverpool esperaba a que sucediera algo en lugar de intentar que sucediera.

Salvo la oportunidad de Hugo Ekitike, no crearon casi nada destacable y el nuevo año comenzó tibio para quienes estaban en Anfield.

Se trata de una multitud que se ha acostumbrado a ver fútbol entretenido durante la última década, pero el hecho de que hubiera algunos abucheos al final del partido lo resumió todo.

En las últimas semanas, el Liverpool ha encontrado la manera de obtener resultados a pesar de sus actuaciones promedio, pero aquí fue Leeds el que casi consiguió el gol de la victoria cuando el gol de Dominic Calvert-Lewin fue anulado por fuera de juego.

Como mínimo, Slot puede sacar cosas positivas del hecho de que su equipo mantuvo su portería a cero.

Fue su primer empate 0-0 en 117 partidos, desde diciembre de 2023 contra el Manchester United .