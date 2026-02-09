La primera tripulación que aterrizará en la Luna en más de 50 años despegará en las próximas semanas.

La tripulación del Artemis II de la NASA podría lanzarse en cualquier momento entre marzo y principios de abril.

Pero eso depende de muchos factores, entre ellos garantizar la seguridad de la nave espacial que se lanzará, la ubicación exacta de la Luna y el clima.

Si bien los astronautas que abordarán la nave espacial no pondrán un pie en la Luna, la NASA espera que el viaje «slingshot» de 10 días abra el camino para la «habitación lunar sostenible y el transporte de estadounidenses a Marte».

Imagen original,NASA/Sam Lott Información de la imagen, La tripulación de Artemis II, compuesta por cuatro astronautas, será la primera misión a la Luna desde la década de 1970.

¿Cuál es el propósito del viaje?

A diferencia de otras misiones lunares de los años 60 y 70, este viaje no se trató sólo de enviar gente de ida y vuelta, dijo a la BBC el Dr. Namrata Goswami, autor del libro ‘Scramble for the Skies’.

En cambio, es un paso para Estados Unidos en su objetivo de establecer un asentamiento permanente en la Luna y extraer minerales valiosos, dijo.

Sigue el programa Artemis I, una nave espacial no tripulada lanzada en 2022 que es la primera prueba del nuevo sistema de exploración del espacio profundo de la NASA.

Entre otras tareas, los astronautas a bordo de Artemis II trabajarán para preparar la nave espacial Orión para futuras visitas a la Luna.

Imagen original,Imágenes Getty Información de la imagen, El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, firmado por más de 115 países, estableció la exploración y el uso del espacio ultraterrestre como «atribución de toda la humanidad».

La última vez que los humanos pisaron la Luna fue durante la misión Apolo 17 de la NASA en 1972, durante la Guerra Fría.

En aquel momento, Estados Unidos ya había ganado la carrera espacial, al haber puesto astronautas en la Luna por primera vez en 1969, una hazaña que la Unión Soviética nunca había logrado.

Después de lograr su objetivo, no vio ninguna razón para regresar a la Luna, lo cual era una empresa relativamente costosa, dijo Goswami.

El programa Apolo, de 1961 a 1972, costó más de 25.000 millones de dólares (el equivalente a entre 290.000 y 320.000 millones de dólares actuales).