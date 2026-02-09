Si un ser querido muriera mañana, ¿te gustaría seguir hablando con él?
Desde sesiones espiritistas hasta médiums espiritistas, prácticas similares han existido durante siglos.
Pero a medida que la tecnología avanza, la IA tiene el potencial de hacerlos más convincentes y mucho más escalables.
Describió lo maravilloso que fue mantener vivo el sentido de su memoria, y aunque eso no eliminó el dolor de su muerte, agregó: «Tengo este maravilloso compendio interactivo al que puedo recurrir».
El grupo de apoyo para personas en duelo en el lugar de trabajo dijo que no estaba viendo un uso generalizado de robots de la muerte, pero sí más curiosidad por parte de la gente.
«Estos robots de la muerte y las herramientas de inteligencia artificial son tan buenos como la información que se les proporciona», dijo la fundadora Jacqueline Gunn.
No crecen ni se adaptan como lo hace el duelo. Para algunos pueden ser un trampolín, pero no pueden ser el destino.
«El duelo es una respuesta humana profundamente personal a la muerte, que requiere tiempo, comprensión y conexión humana».
Analizaron cómo se diseñan los sistemas de IA para imitar las voces, los patrones de habla y las personalidades de las personas fallecidas, utilizando sus rastros digitales.
Aunque a menudo se comercializan como fuentes de consuelo y conexión, los investigadores dicen que se basan en una comprensión simplificada de la memoria, la identidad y las relaciones.
El interés de Kidd por el tema comenzó durante la pandemia de Covid, cuando hubo una repentina avalancha de fotografías animadas generadas por IA en las redes sociales.
La gente subía fotografías antiguas de sus antepasados y luego los veía parpadear, sonreír y mover la cabeza mientras un software «reanimaba» a sus seres queridos.
«Estas cosas eran realmente espeluznantes, pero también bastante interesantes», dijo Kidd.
De repente estaban en todas partes y millones de personas los compartían.
«Fuimos nosotros quienes nos topamos con este tipo de trabajo de revitalización de la IA».
‘Sonaba australiano’
El equipo decidió probar algunos de los deathbots por sí mismos y exploró cuatro plataformas comerciales.
«Fue extraño interactuar con nosotros mismos de esa manera, pero en gran medida insatisfactorio debido a las limitaciones técnicas de estas plataformas en ese momento», dijo Kidd.
En un experimento, Kidd usó sus propios datos de voz para crear un chatbot.
Kidd cree que la tecnología mejorará, pero es escéptica sobre si surgirá un gran mercado.
«Ya tenemos muchos rituales y tradiciones establecidos en torno a la muerte», dijo.
«El hecho de que no haya habido un verdadero despegue tecnológico en este espacio quizás indique que no hay mucho mercado para ella».
Cuando se les preguntó si querrían que sus propias familias los recrearan digitalmente después de la muerte, los investigadores tuvieron sentimientos encontrados.
«Pero si hay algún sentido en el que, ciertamente en el futuro, el personaje continúa evolucionando o dice cosas que yo nunca diría, o tiene lealtades que yo nunca tendría, y esto comienza a destrozar los recuerdos reales que la gente tiene de mí y de mis valores, entonces creo que tendría un gran problema».
La Dra. Nieto McAvoy dijo que no estaba «particularmente preocupada».
«No soy muy religioso y no tengo pensamientos fuertes sobre la otra vida, una vez que esté muerto, ¿a quién le importa?
Si les sirve, ya sabes… pero seguro que se puede malinterpretar. ¿Y quiero que mi familia pague por un servicio…? No lo sé, es complejo.