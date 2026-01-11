Nottingham Express Transit (NET) ha anunciado que se planea realizar un mantenimiento esencial del tranvía en Nottingham tras los daños históricos causados ​​por las graves inundaciones.

Todas las paradas a lo largo de la ruta de Clifton, entre Queens Walk y Clifton South Park & ​​Ride, estarán cerradas el 24 y 25 de enero, mientras se realizan las obras.

NET dijo que reemplazaría el balasto de la vía en Wilford Lane y realizaría trabajos de mantenimiento a lo largo de la línea Clifton.

Durante las obras, funcionará un servicio de reemplazo de autobús temporal entre Queens Walk y Clifton South Park & ​​Ride, y se espera que los servicios normales de tranvía se reanuden el 26 de enero.

NET dijo que también se requeriría el cierre de la carretera en Wilford Lane, por lo que se habilitará un desvío para los vehículos, mientras que a los peatones se les proporcionará una ruta alrededor del lugar de trabajo.

Sarah Turner, directora general de NET, afirmó: «Animamos a los clientes que viajan regularmente por la ruta afectada a que visiten nuestro sitio web, donde podrán ver nuestra página dedicada al mantenimiento para obtener más información, o a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro chat en vivo en nuestro sitio web si tienen alguna pregunta.