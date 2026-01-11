Hace poco más de una semana, millones de venezolanos expatriados en todo el mundo se despertaron con la noticia de que el presidente del país, Nicolás Maduro, había sido capturado por las fuerzas estadounidenses en una dramática operación.

Fue una misión militar nocturna que duró poco más de dos horas y tomó al mundo por completa sorpresa, y para muchos cambió todo.

Alrededor de ocho millones de venezolanos se han mudado de su país de origen desde 2015 en medio de una crisis económica y política en curso allí.

Algunos de ellos, que ahora viven en el Gran Manchester, contaron a la BBC cómo fue verlo desde lejos y qué sienten sobre el futuro.

Adolfo Márquez, de 36 años y originario de Caracas, tuvo que irse porque era un abogado penalista que tenía un caso legal contra Maduro y temía por su seguridad.

Vive en Salford desde 2016, donde se instaló con su esposa y donde tiene dos hijas.

‘Podemos ver una luz’

Dijo que trajo a su padre para que se uniera a la familia «sólo para mantenerlo con vida», ya que se había visto obligado a «pasar días sin comer alimentos adecuados».

«Eso es lo que está sufriendo la gente en Venezuela», añadió.

Adolfo dijo que cuando escuchó la noticia de la salida de Maduro entró en una «montaña rusa emocional».

«Hemos estado esperando este momento durante tanto tiempo y finalmente está sucediendo, así que al principio me sentí en shock, luego asustado por la gente que aún vive allí», dijo.

Fuente de la imagen,Gabriel Rodríguez/EPA/Shutterstock Título de la imagen, Ha habido escenas de alegría y celebración alrededor del mundo, como aquí en Panamá.

En los últimos días, Adolfo dijo que sus amigos en Venezuela le habían enviado mensajes diciendo que había habido un aumento en el número de personas detenidas en la calle por la policía y de teléfonos examinados para averiguar si apoyaban la operación estadounidense.

Si se encuentra alguna evidencia la opción es pagar un rescate enorme o ir a la cárcel, dijo.

Pero «el cambio está ocurriendo», dijo, refiriéndose a la liberación de detenidos considerados presos políticos , uno de los cuales era el padre de su amigo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su administración «tomará petróleo» de Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas del mundo, pero también prometió reconstruir el país «de manera rentable».

Adolfo dijo: «Entendemos que Trump quiere petróleo, pero es un precio que estamos dispuestos a pagar para que ningún venezolano vuelva a morir de hambre o muera de hambre».

«Podemos ver una luz; antes era sólo oscuridad».

Fuente de la imagen,Adolfo Márquez Título de la imagen, Las protestas contra el gobierno de Maduro se habían producido en Manchester antes del operativo estadounidense.

Adolfo dijo que finalmente sintió la esperanza de que un día podría regresar a su país natal y llevar a sus hijas a ver el lugar donde creció.

«Es triste, falta una parte de ti», dijo.

“Hablamos de Venezuela, compramos libros, contamos historias, pero es difícil explicarles a los niños que no podemos ir porque es peligroso”.

“Me siento feliz pero esto es solo el comienzo”

Helena Diez, de 55 años, es de los Andes venezolanos y ahora vive en Salford.

Dijo que los venezolanos vivían en la pobreza, con poca comida y con la electricidad cortada durante horas al día.

«No es una forma de vida. Es estresante las 24 horas del día, los 7 días de la semana», dijo.

Una canasta básica de alimentos para una familia por mes cuesta alrededor de £375, dijo, con salarios de £120 por mes si se reciben bonificaciones.