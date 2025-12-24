El dueño de un restaurante dijo que su personal estaba «absolutamente deslumbrado» después de una visita sorpresa de dos celebridades de Hollywood.

Pradip Karanjit dijo que Tom Holland y Zendaya cenaron con amigos en su restaurante en Market Harborough, Leicestershire, el sábado. Habían estado en la zona para ver una obra de teatro.

El Sr. Karanjit, que dirige Everest Lounge en St Mary’s Road, dijo que su equipo estaba feliz de acomodar a la pareja a pesar de que el restaurante estaba completamente reservado.

Agregó que la pareja, que protagoniza la más reciente película de Spider-Man, no parecía «la realeza de Hollywood», sino que eran simplemente una «pareja joven normal» que iba a comer.

Dijo que Holland disfrutó de un pollo tikka masala, arroz pilau y un naan de ajo, mientras que Zendaya disfrutó de un chana saag bengan, un entrante de paneer shaslik con un acompañamiento de saag aloo.

Getty Images Zendaya y Tom Holland asisten al estreno de «Spider-Man: No Way Home» de Sony Pictures en Los Ángeles el 13 de diciembre de 2021 en Los Ángeles, California.

Imágenes Getty

Zendaya y Tom Holland protagonizaron Spider-Man: No Way Home

Holland y Zendaya, ambos de 29 años, han protagonizado varios éxitos de taquilla junto a Spider-Man: No Way Home.

Zendaya saltó a la fama en Disney Channel y desde entonces ha protagonizado Dune, Challengers, Malcolm & Marie y la serie de televisión Euphoria.

Holland interpretó el papel principal en Billy Elliot the Musical en el West End cuando era niño, y desde entonces apareció en Uncharted, Cherry y The Devil All The Time.

Su papel de Spider-Man le permitió protagonizar tres películas de superhéroes junto a Zendaya, además de otras apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel.

«Teníamos todo reservado para el sábado, así que nos sentimos muy contentos de poder acomodarlos para la noche y ahí fue donde empezó todo», dijo Karanjit.

«Mi personal quedó totalmente maravillado y, en cierto modo, entramos en pánico, pero durante todo el servicio se mantuvieron realmente profesionales».

Karanjit le dijo a la BBC que no estaba en el restaurante cuando la pareja lo visitó, pero dijo que su teléfono se llenó de llamadas preguntando sobre su visita y tuvo que llamar al restaurante para confirmar la noticia.

«Me perdí toda la experiencia, pero fue algo valioso para Harborough y también para nuestro restaurante», añadió.

Aficionados al teatro

La pareja había estado en la zona para ver una producción de The Sound of Music en el teatro Curve de Leicester el sábado.

Holland también estuvo entre el público de My Fair Lady en el mismo lugar en 2024.

Un portavoz de Curve dijo: «Es el segundo año que Tom viene a ver uno de nuestros espectáculos. Estábamos muy emocionados de verlos».

Después de la visita de 2024, el miembro del elenco Minal Patel le dijo a la BBC que fue «genial» tener a alguien del perfil de Holland viendo la actuación.

«Es un testimonio de que un lugar como Curve tiene gente como él que viene a ver un espectáculo», dijo.