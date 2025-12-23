Dos hombres que formaban parte de lo que la policía ha llamado «la pandilla Grindr más prolífica de Londres» han sido encarcelados por un total de ocho años y medio después de usar la aplicación de citas gay para seleccionar víctimas.

Rahmad Khan Mohammadi, de 23 años y Mohammed Bilal Hotak, de 21, robaron teléfonos, pasaportes y carteras en 35 robos y 20 fraudes relacionados, por un total de £ 68,000 en seis meses, dijo la Met.

Una víctima quedó hospitalizada por estrés cuando se obtuvieron préstamos y sobregiros utilizando su nombre.

Al sentenciar a la pareja en el Tribunal de la Corona de Isleworth el lunes, la jueza Adenike Bologun dijo que los hombres confiaron en que las víctimas «estaban demasiado avergonzadas para denunciar el crimen».

Pero dijo que no estaba convencida de que los delitos demostraran hostilidad hacia las víctimas en función de su orientación sexual, y agregó que «se trató de un delito oportunista».

El tribunal escuchó cómo Mohammadi, de Harrow, y Hotak, de Hackney, ambos ciudadanos afganos, se abrieron paso a través de engaños en las casas de hombres desprevenidos al quedar con ellos en la aplicación de citas.

Una vez dentro de sus casas, el dúo distraía a los hombres y los convencía de desbloquear sus teléfonos para reproducir música, a veces pidiéndole a la víctima que se duchara antes de tener relaciones sexuales y luego escapaba con el dispositivo u otros artículos valiosos.

Luego, el dúo usaba tarjetas de débito y crédito almacenadas en los teléfonos y en una ocasión accedieron a la cuenta bancaria de una víctima y robaron dinero transfiriéndole efectivo.

Una imagen fija tomada de una grabación de CCTV. Muestra a Mohamaddi en la caja de una tienda de conveniencia con unos cigarrillos en la mano y un teléfono que había usado para comprarlos. Su rostro es apenas visible y lleva una sudadera negra con capucha y letras rosas, cubierta por una chaqueta negra.

Fuente de la imagen,Policía Metropolitana

Título de la imagen,Mohamadi fue captado por las cámaras de seguridad en marzo comprando artículos fraudulentamente.

El fiscal, David Patience, leyó las declaraciones de las víctimas ante el tribunal describiendo el daño causado a su confianza y sus finanzas.

Uno describió cómo sintió que su «vulnerabilidad fue utilizada en mi contra debido a mi sexualidad y al tamaño de mi cuerpo».

“Me manipularon y me llevaron a un parque a altas horas de la noche, me quitaron el teléfono, me humillaron y no pude protegerme”.

Otro describió cómo fue hospitalizado debido al estrés y otro contó cómo sus estudios y sus finanzas se arruinaron.

Apuntando a varios hombres

El Met describió a los hombres como parte de «la pandilla Grindr más prolífica de Londres», que se enfocaba en varios hombres por semana creando repetidamente nuevos perfiles.

A veces entraban juntos a las casas, pero en otras ocasiones uno entraba solo, mientras el otro esperaba afuera para actuar como conductor de escape.

El Sr. Patience afirmó que la pareja sentía «mala voluntad desdeñosa» hacia las víctimas debido a su sexualidad y al uso de la aplicación, que es utilizada predominantemente por hombres homosexuales y bisexuales.

«No se dirigían a mujeres ni a hombres heterosexuales, sino a hombres homosexuales. Pensaban que sería más fácil cometer delitos contra ellos», declaró ante el tribunal.

Pero el abogado de Hotak, John Kearney, afirmó que las «víctimas habrán aprendido una lección» y negó rotundamente la sugerencia de que esto fuera de alguna manera «mala voluntad hacia la comunidad gay».

«Las mujeres no habrían sido tan tontas e imprudentes como para ponerse en una posición de vulnerabilidad ante hombres extraños que entraban en su casa», dijo.

En defensa de Mohammadi, Nathan Toms afirmó que su cliente había abandonado Afganistán después de que el hermano de su entonces novia lo apuñalara a los 15 años.

«Su propia familia lo obligó a huir», dijo ante el tribunal.

Su padre iba a asesinarlo porque tenía vínculos con el gobierno y creía que eso restablecería las relaciones con su empleador. Llegó a este país en un camión.